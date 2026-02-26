Anadolu: Το Αφγανιστάν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε αντίποινα πλήγματα κατά του Πακιστάν

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον αφθώδη πυρετό - Μπορεί να φαγωθεί το κρέας μετά τον εμβολιασμό;

Το Αφγανιστάν ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι εξαπέλυσε αντίποινα πλήγματα κατά του Πακιστάν, στοχεύοντας στρατιωτικά κέντρα και εγκαταστάσεις κατά μήκος των συνόρων, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων, Anadolu.

«Σε απάντηση στις συνεχιζόμενες επιθετικές ενέργειες του στρατιωτικού καθεστώτος του Πακιστάν, έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες επιθετικές επιχειρήσεις αντιποίνων εναντίον πακιστανικών στρατιωτικών κέντρων και εγκαταστάσεων κατά μήκος της Γραμμής Ντουράντ», δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος του Αφγανιστάν, Χαμντουλάχ Φιτράτ, στην αμερικανική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Τα πλήγματα εξαπολύονται από τις επαρχίες Χοστ, Πακτία και Νουριστάν, μετέδωσε το αφγανικό μέσο Tolo News, επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας του Αφγανιστάν.

Νωρίτερα την Πέμπτη, το Πακιστάν αρνήθηκε ότι υπήρξαν θύματα μεταξύ αμάχων από τα πλήγματα της Κυριακής στο Αφγανιστάν και υποστήριξε ότι στοχοποιήθηκαν μόνο «κρησφύγετα τρομοκρατών».

«Επιδείξαμε τη μέγιστη δυνατή προσοχή ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε βλάβη σε αμάχους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Ταχίρ Αντράμπι.

Οι τελευταίες συνοριακές συγκρούσεις σημειώνονται μετά την ανακοίνωση του Πακιστάν ότι πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές την περασμένη εβδομάδα στο Αφγανιστάν, σκοτώνοντας 70 «τρομοκράτες».

Αφγανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι σκοτώθηκαν άμαχοι και δεσμεύτηκαν για αντίποινα.

Το Πακιστάν έχει καταγράψει αύξηση τρομοκρατικών περιστατικών τους τελευταίους μήνες, τα περισσότερα από τα οποία αποδίδονται στους Πακιστανούς Ταλιμπάν και σε απαγορευμένες αυτονομιστικές οργανώσεις του Μπαλουχιστάν.

Η Ισλαμαμπάντ κατηγορεί τους Πακιστανούς Ταλιμπάν ότι δρουν από το έδαφος του Αφγανιστάν, κατηγορία που η κυβέρνηση των Ταλιμπάν στην Καμπούλ έχει επανειλημμένα αρνηθεί.

Πηγή: Anadolu Agency

