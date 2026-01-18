Νέα συγκριτική μελέτη επιβεβαιώνει ότι η παρακεταμόλη είναι ασφαλής κατά την εγκυμοσύνη

Η λήψη παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι ασφαλής και δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι αυξάνει τον κίνδυνο αυτισμού, ΔΕΠΥ και αναπτυξιακών προβλημάτων στα παιδιά, λένε οι ειδικοί που επεξεργάστηκαν μια νέα σημαντική ανασκόπηση.

Συγκριτική έρευνα που δημοσιεύτηκε στο The Lancet Obstetrics, Gynaecology & Women’s Health εξέτασε 43 από τις πιο εμπεριστατωμένες μελέτες σχετικά με τη χρήση παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, στις οποίες συμμετείχαν εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες, ιδιαίτερα εκείνες που συνέκριναν εγκυμοσύνες όπου η μητέρα είχε λάβει το φάρμακο, ενώ σε άλλες δεν το είχε κάνει.

«Όταν κάναμε αυτήν την ανάλυση, δεν βρήκαμε καμία σύνδεση, δεν υπήρχε καμία συσχέτιση, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η παρακεταμόλη αυξάνει τον κίνδυνο αυτισμού», δήλωσε στο BBC η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και σύμβουλος μαιευτήρας, καθηγήτρια Άσμα Χαλίλ.

«Το μήνυμα είναι σαφές – η παρακεταμόλη παραμένει μια ασφαλής επιλογή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης όταν λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες», πρόσθεσε.

Αυτό ενισχύει τις οδηγίες από μεγάλους ιατρικούς οργανισμούς στις ΗΠΑ και την Ευρώπη σχετικά με την ασφάλεια του κοινού παυσίπονου.

Οποιεσδήποτε προηγουμένως αναφερθείσες συνδέσεις μεταξύ του φαρμάκου και του αυξημένου κινδύνου αυτισμού είναι πιθανό να εξηγούνται από άλλους παράγοντες, παρά από την άμεση επίδραση της ίδιας της παρακεταμόλης, αναφέρει η ανασκόπηση.

«Αυτό είναι σημαντικό, καθώς η παρακεταμόλη είναι φάρμακο πρώτης γραμμής που προτείνουμε για έγκυες γυναίκες που υποφέρουν από πόνο ή πυρετό», δήλωσε ο Προφ Χαλίλ, καθηγητής μητρικής εμβρυϊκής ιατρικής στο City St George’s του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.

Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε αντίθεση με τους αμφιλεγόμενους ισχυρισμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πέρυσι που σόκαραν πολλούς γιατρούς παγκοσμίως ότι η παρακεταμόλη «δεν κάνει καλό» και ότι οι έγκυες γυναίκες θα πρέπει να «αγωνίζονται σκληρά» για να μην την παίρνουν, καθώς θα μπορούσε να συνδεθεί με τον αυτισμό στα παιδιά, αν ληφθεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Αυτοί οι ισχυρισμοί οδήγησαν σε σύγχυση μεταξύ των γυναικών και ανησυχία μεταξύ των ειδικών στον τομέα της υγείας, οι οποίοι επισημαίνουν ακριβώς το αντίθετο: οι γυναίκες μπορεί να διατρέχουν τον κίνδυνο να βλάψουν το μωρό τους αν δεν λάβουν παρακεταμόλη για να μειώσουν τον πυρετό ή να ανακουφίσουν τον πόνο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος αποβολής, πρόωρου τοκετού ή αναπτυξιακών προβλημάτων στα βρέφη.

Ιατρικοί εμπειρογνώμονες που δεν συμμετείχαν στην έρευνα χαιρέτισαν τα ευρήματα της μελέτης, λέγοντας ότι θα βοηθήσει στη μείωση της ανησυχίας μεταξύ των γυναικών.

Είναι ευρέως αποδεκτό από τους επιστήμονες που εργάζονται σε αυτόν τον τομέα ότι ο αυτισμός είναι αποτέλεσμα ενός σύνθετου συνδυασμού παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων γενετικών και περιβαλλοντικών.

