Μανχάταν: Πώς ένα ζευγάρι κατάφερε να ζει «rent-free» στην πιο ακριβή πόλη του κόσμου (βίντεο)

Πρόσφατα, ένα βίντεο στο Instagram έγινε viral, τραβώντας την προσοχή όχι μόνο για το εντυπωσιακό του design, αλλά και για το ερώτημα που θέτει γύρω από το κόστος ζωής στη Νέα Υόρκη. Ένα ζευγάρι, travel vloggers, με σχεδόν 2 εκατομμύρια ακολούθους, δείχνει πώς κατάφερε να ζει στο Μανχάταν «χωρίς ενοίκιο», έχοντας μετατρέψει ένα σχολικό λεωφορείο 12 μέτρων σε πλήρως εξοπλισμένο σπίτι.

Στο βίντεο, η πόρτα του λεωφορείου ανοίγει και αποκαλύπτει έναν χώρο που σε τίποτα δεν θυμίζει το γνωστό «τροχόσπιτο». Τα σκαλοπάτια είναι πλέον μαρμάρινα, ενώ πρώτος εμφανίζεται ο Ricky – το ένα από τα δύο σκυλιά του ζευγαριού – και λίγο αργότερα ο Mr. Lahey. Από τα πρώτα κιόλας πλάνα, γίνεται σαφές ότι πρόκειται για έναν χώρο σχεδιασμένο με λεπτομέρεια και λειτουργικότητα που θυμίζει κανονικό σπίτι, ίσως και πιο προσεγμένο από πολλά διαμερίσματα της πόλης.

Η περιήγηση στο εσωτερικό συνεχίζεται με μια πλήρως οργανωμένη κουζίνα, όπου κάθε επιφάνεια και ντουλάπι έχει σχεδιαστεί για να αξιοποιεί στο έπακρο τον περιορισμένο χώρο. Δίπλα της, η τραπεζαρία κρύβει έξυπνους αποθηκευτικούς χώρους. Μια ξυλόσομπα προσθέτει ζεστασιά, ενώ ένα γραφείο με υπολογιστή εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες της δουλειάς όσο και του gaming.

Στο καθιστικό, ο καναπές μετατρέπεται σε queen size κρεβάτι για επισκέπτες, ενώ σε μια από τις πιο απρόσμενες λεπτομέρειες του σπιτιού, ένας hydroponic κήπος φιλοξενεί πρασινάδες και λαχανικά. Στον τοίχο δεσπόζει ένας μεγάλος χάρτης με όλα τα μέρη που έχει επισκεφθεί το ζευγάρι μέχρι σήμερα, λειτουργώντας σχεδόν σαν προσωπικό ημερολόγιο ταξιδιών.

Η κύρια κρεβατοκάμαρα θυμίζει περισσότερο σουίτα, καθώς στο βίντεο το ζευγάρι ονομάζει το υπνοδωμάτιο ως «bedroom suite». Διαθέτει walk-in ντουλάπες, air condition για θέρμανση και άνετο χώρο, ενώ το μπάνιο εντυπωσιάζει με τη μεγάλη, κανονική μπανιέρα – μια πολυτέλεια που σπάνια συναντά κανείς ακόμη και σε διαμερίσματα της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με το ζευγάρι, το σπίτι τους διαθέτει συνολικά 25 τ.μ. κάτι που, όπως επισημαίνουν, το καθιστά μεγαλύτερο από πολλά διαμερίσματα στην πόλη. Όπως λένε, έχουν όλα όσα χρειάζονται για να ζουν άνετα, χωρίς συμβιβασμούς στην καθημερινότητά τους.

Τα σχόλια κάτω από το viral βίντεο αποτυπώνουν και τον διχασμό που προκαλεί αυτός ο τρόπος ζωής. Πολλοί χρήστες δηλώνουν ενθουσιασμένοι με το design και τη λειτουργικότητα του χώρου, ενώ άλλοι θέτουν πρακτικά ερωτήματα γύρω από τον ηλεκτρισμό, τον θόρυβο και την καθημερινή ζωή στο Μανχάταν. Δεν λείπουν όμως και τα πιο αιχμηρά σχόλια που λένε ότι: «Ζείτε χωρίς ενοίκιο, αλλά έχετε ξοδέψει σχεδόν ένα εκατομμύριο για να το φτιάξετε».

