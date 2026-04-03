Πάσχα με… πικρή γεύση: Γιατί τα σοκολατένια αυγά ακριβαίνουν ενώ το κακάο καταρρέει

Τα φετινά πασχαλινά αυγά έρχονται με μια δυσάρεστη έκπληξη: κοστίζουν περισσότερο, παρά το γεγονός ότι η τιμή της βασικής πρώτης ύλης, του κακάο, έχει υποχωρήσει θεαματικά.

Πίσω από αυτή την αντίφαση, όπως εξηγούν οι Financial Times, κρύβεται μια στρατηγική των βιομηχανιών σοκολάτας να «μαζέψουν» τις απώλειες που υπέστησαν την περίοδο της εκρηκτικής ανόδου των τιμών.

Η «βουτιά» του κακάο δεν έφτασε ποτέ στο ταμείο

Οι τιμές κακάο σε Νέα Υόρκη και Λονδίνο έχουν καταγράψει πτώση άνω του 70% από τα ιστορικά υψηλά του 2024, καθώς βελτιώθηκαν οι σοδειές στη Δυτική Αφρική - την καρδιά της παγκόσμιας παραγωγής - και η ζήτηση σε Ευρώπη και ΗΠΑ υποχώρησε.

Ωστόσο, αυτή η πτώση δεν έχει ακόμη περάσει στον καταναλωτή, σημειώνουν οι FT. Ο λόγος είναι απλός: υπάρχει χρονική υστέρηση μεταξύ αγοράς πρώτης ύλης και τελικής τιμολόγησης. Το κακάο που χρησιμοποιείται για τα φετινά πασχαλινά προϊόντα είχε αγοραστεί μήνες πριν, όταν οι τιμές βρίσκονταν ακόμη σε υψηλά επίπεδα.

Οι εταιρείες «παίρνουν πίσω» τα χαμένα

Με τα περιθώρια κέρδους να έχουν πιεστεί έντονα την περίοδο της ανόδου, οι εταιρείες εκμεταλλεύονται τώρα τη συγκυρία για να ανακτήσουν μέρος των απωλειών.

Δεν είναι τυχαίο ότι:

Στις ΗΠΑ, οι τιμές σοκολάτας και γλυκών αυξήθηκαν κατά 12% σε έναν χρόνο.

Στη Βρετανία, οι καταναλωτές πληρώνουν κατά μέσο όρο 9% περισσότερο για ένα πασχαλινό αυγό σε σχέση με πέρυσι.

Στην Ολλανδία, μικρότερες ποσότητες πωλούνται σε υψηλότερες τιμές.

«Shrinkflation»: Πιο ακριβά, πιο μικρά

Το φαινόμενο του «shrinkflation» κυριαρχεί: μικρότερα προϊόντα, υψηλότερη τιμή ανά γραμμάριο. Σε πολλές περιπτώσεις, η αύξηση ανά 100 γραμμάρια φτάνει ακόμη και το 40%.

Ταυτόχρονα, οι εταιρείες έχουν προχωρήσει σε αλλαγές συνταγών, με λιγότερο κακάο, χρήση υποκατάστατων βουτύρου κακάο, αναπροσαρμογή προϊόντων που πλέον χαρακτηρίζονται «σοκολατένιας γεύσης» αντί για «σοκολάτα».

Μια αγορά που άλλαξε για πάντα

Αν και το κόστος για τις βιομηχανίες αναμένεται να υποχωρήσει από το δεύτερο τρίμηνο του 2026, οι αναλυτές προειδοποιούν: οι τιμές δύσκολα θα επιστρέψουν στα επίπεδα προ της κρίσης.

Ο λόγος; Η πρόσφατη «έκρηξη» τιμών οδήγησε σε πρωτοφανή καινοτομία στον κλάδο — από νέες συνταγές έως διαφορετικά προϊόντα. Και όταν αυτές οι αλλαγές δεν πλήττουν τις πωλήσεις, σπάνια αναστρέφονται.

Ο καταναλωτής αλλάζει - και η σοκολάτα μαζί του

Η δυσαρέσκεια είναι ήδη ορατή: οι πωλήσεις σοκολάτας υποχώρησαν κατά 6% στην Ευρώπη και 4% στις ΗΠΑ το τελευταίο εξάμηνο.

Κι όμως, η αγορά δεν δείχνει να κάνει πίσω. Αντίθετα, επαναπροσδιορίζεται — με λιγότερο κακάο, περισσότερα κόστη και έναν καταναλωτή που πληρώνει περισσότερα για λιγότερα.

Το φετινό Πάσχα, τελικά, δεν είναι μόνο θέμα παράδοσης. Είναι και ένα μάθημα για το πώς μια παγκόσμια κρίση μπορεί να αλλάξει —ίσως μόνιμα— ακόμη και τη γεύση της σοκολάτας.

Πηγή: naftemporiki.gr