Καρούσος: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ για την Προεδρία της Βουλής με ορίζοντα τις Προεδρικές - «Και ναι και όχι», λέει ο Μανιταράς

Σύνθημα του ΠΑΣΟΚ «δανείστηκε» το ΑΚΕΛ

Ένα ιστορικό σύνθημα του ΠΑΣΟΚ επέλεξε να «δανειστεί» το ΑΚΕΛ για να πανηγυρίσει το θετικό για το κόμμα αποτέλεσμα των χθεσινών βουλευτικών εκλογών.

Ανταποδίδοντας τα συνθήματα του συγκεντρωμένου πλήθους έξω από τα κεντρικά γραφεία του ΑΚΕΛ στη Λευκωσία, ο ΓΓ του κόμματος, Στέφανος Στεφάνου, άνοιξε την ομιλία του με τη φράση: «Το ΑΚΕΛ είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό».

Για την ιστορία, το σύνθημα «Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό» γεννήθηκε τη δεκαετία του 1980, κυριάρχησε στις συγκεντρώσεις του σοσιαλδημοκρατικού ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα και ταυτίστηκε απόλυτα με τις ομιλίες του Ανδρέα Παπανδρέου από τα μπαλκόνια.

