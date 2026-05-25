Exit polls: όπως πάντα, «δικαιωμένα»

Εντός των εκτιμήσεων των exit polls διαμορφώθηκαν τα τελικά ποσοστά των κομμάτων στη χθεσινή εκλογική αναμέτρηση, με μικρές αποκλίσεις κυρίως όσον αφορά το ποσοστό που έλαβε η Άμεση Δημοκρατία. Όλα φυσικά τα exit polls κινήθηκαν για ασφάλεια στη λογική του χαμηλότερου και του υψηλότερου ποσοστού, κάτι που στο τέλος επιτρέπει σε όλους να δηλώνουν ότι προέβλεψαν σωστά.

Την πρώτη εικόνα για τη σύνθεση της νέας Βουλής έδωσαν στις 18:00 τα exit polls των τηλεοπτικών καναλιών, με τον ΔΗΣΥ να καταγράφεται πρώτος σχεδόν σε όλες τις δημοσκοπήσεις εξόδου από την κάλπη και το ΑΚΕΛ να ακολουθεί σε κοντινή απόσταση. Σημαντική άνοδο έδειχναν οι δημοσκοπήσεις εξόδου κάλπης και για το ΕΛΑΜ, κατατάσσοντας το κόμμα ως τρίτη πολιτική δύναμη.

Το αποτέλεσμα της «ττενέκκας» έδειξε αυτό που είχαν προϊδεάσει τα exit polls των καναλιών. Δηλαδή τη μάχη της πρωτιάς μεταξύ του Δημοκρατικού Συναγερμού και του ΑΚΕΛ, την τρίτη θέση για το ΕΛΑΜ, τον αγώνα για την είσοδο των μικρών κομμάτων στη Βουλή αλλά και τις ανακατατάξεις στο κομματικό σκηνικό της χώρας.

Όπως διαπιστώνεται, το αυξημένο ποσοστό προσέλευσης των ψηφοφόρων, που ανήλθε στο 66,4%, βοήθησε τα μεγάλα κόμματα να συσπειρώσουν δυνάμεις, βγάζοντας εκτός της Βουλής μικρότερα κόμματα όπως η ΕΔΕΚ, η ΔΗΠΑ και οι Οικολόγοι, ενώ στη νέα Βουλή δεν κατάφεραν να εισέλθουν το Volt και οι Κυνηγοί.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών του 2026, πρώτο κόμμα αναδείχθηκε ο ΔΗΣΥ, λαμβάνοντας ποσοστό 27,1% και 17 έδρες παγκύπρια. Όλα τα αποτελέσματα των exit polls έδειχναν πρώτο κόμμα τον ΔΗΣΥ με το εύρος να κυμαίνεται από 22,5% μέχρι και 30,2%, που ήταν το υψηλότερο ποσοστό που είχε προβλεφθεί στο δείγμα του Alpha. Όλα τα exit polls πλην του Alpha δεν είχαν εκτιμήσει ότι το ποσοστό του ΔΗΣΥ θα ξεπερνούσε το 27%.

Όσον αφορά το ΑΚΕΛ, τα exit polls των καναλιών έδιναν εύρος εκτιμήσεων από 21% μέχρι και 27,7% με το κόμμα να λαμβάνει τελικά 23,9% (15 έδρες), στο μέσο του υψηλότερου και χαμηλότερου ποσοστού, με σημαντική άνοδο 1,4% σε σχέση με τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Το υψηλότερο ποσοστό του κόμματος έφθανε το 27,7% σύμφωνα με τον Alpha, ενώ το χαμηλότερο στο 21% (ΡΙΚ και Omega).

Το ΕΛΑΜ έλαβε ποσοστό 10,9% και 8 έδρες, στο μέσο του χαμηλότερου και ανώτερου ποσοστού που εκτιμούσαν τα exit polls (9,5%-14,8%), με σημαντική άνοδο 4% από τις βουλευτικές εκλογές του 2021. Το υψηλότερο ποσοστό για το ΕΛΑΜ έδινε το exit poll του Alpha (14,8%) και το χαμηλότερο Σίγμα και Omega (9,5%).

Κοντά στο υψηλότερο που είχε προβλεφθεί από τα exit polls των καναλιών ανήλθε το τελικό ποσοστό που έλαβε το ΔΗΚΟ (10%, 8 έδρες). Συγκεκριμένα, τα exit polls έδιναν στο κόμμα ποσοστό μεταξύ 6,5% και 10,5%. Σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές του 2021, το κόμμα έχει μείωση στο ποσοστό του της τάξης του 1,3%.

Αναφορικά με το Άλμα έλαβε τελικό ποσοστό 5,8% και τέσσερις έδρες την ώρα που τα exit polls έδιναν ποσοστά από 2,6% μέχρι και 7,5%.

Όσον αφορά την Άμεση Δημοκρατία τρία exit polls (Omega, Sigma, ΡΙΚ) έπεσαν έξω, καθώς το ποσοστό που έλαβε (5,4%, 4 έδρες) διαμορφώθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα από ό,τι έδιναν. Μόνο ANT1 και Alpha έπεσαν μέσα στις εκτιμήσεις.

Η ΕΔΕΚ μένει εκτός Βουλής με το ποσοστό που έλαβε να ανέρχεται σε 3,3%, με σημαντική πτώση 3,5% από τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Το εύρος των εκτιμήσεων των exit polls ήταν μεταξύ 1,5% και 4,5%.

Εκτός Βουλής μένει και η ΔΗΠΑ που έλαβε 3,1% έναντι 1,1%-4,1% που ήταν το εύρος των εκτιμήσεων δύο exit polls αλλά και το Κίνημα Οικολόγων το ποσοστό του οποίου έπεσε στο 2%. Τα exit polls των καναλιών έδιναν στο Κίνημα ποσοστά από 0,5% μέχρι 3,5%.

Ποσοστό 3,1% έλαβε και το Volt, που δεν κατάφερε να μπει στη Βουλή. Τη μάχη για να μπει στη Βουλή έδειχναν και τα exit polls με το εύρος των εκτιμήσεων να κυμαίνεται από 1,6% (στο χαμηλότερο ποσοστό του -Alpha) μέχρι 5,7% που έδινε το υψηλότερο ποσοστό του (ANT1).