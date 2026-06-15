Οι καλύτερες ταινίες της τελευταίας δεκαετίας που έγιναν κλασικές για τη Gen Z

Μια λίστα με ταινίες της τελευταίας δεκαετίας που εκτιμά ότι έχουν ήδη αποκτήσει θέση στη συλλογική μνήμη της Gen Z δημοσίευσε ο κριτικός κινηματογράφου και δημιουργός περιεχομένου Κάρστεν Ράνκουιστ.

Ο 28χρονος Ράνκουιστ, γνωστός από το YouTube και το Letterboxd, συγκέντρωσε ταινίες που, κατά την άποψή του, διαμόρφωσαν το γούστο μιας νέας γενιάς θεατών και είναι πιθανό να αντιμετωπίζονται στο μέλλον ως σύγχρονα κλασικά έργα. Η λίστα δεν αποτελεί κατάταξη, αλλά επιλογή ταινιών με πολιτισμική, αισθητική ή εμπορική επίδραση.

Ανάμεσα στις ταινίες που ξεχωρίζει βρίσκονται το «Mad Max: Fury Road» του Τζορτζ Μίλερ, το «Call Me by Your Name» του Λούκα Γκουαντανίνο, το «Black Panther» του Ράιαν Κούγκλερ, το «La La Land» του Ντάμιεν Σαζέλ και το «Get Out» του Τζόρνταν Πιλ.

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης τα animation «Spider-Man: Into the Spider-Verse» και «Inside Out», καθώς και το «The Zone of Interest» του Τζόναθαν Γκλέιζερ, το οποίο αναφέρεται ως μία από τις σημαντικές πρόσφατες ευρωπαϊκές παραγωγές.

Ιδιαίτερη θέση καταλαμβάνει το 2019, χρονιά που ο Ράνκουιστ θεωρεί κομβική για τον κινηματογράφο της δεκαετίας. Από εκείνη τη χρονιά περιλαμβάνονται τα «Avengers: Endgame», «Midsommar», «Knives Out», «Uncut Gems», «Portrait of a Lady on Fire», «Joker» και «Parasite».

Στις επιλογές του περιλαμβάνονται ακόμη ταινίες που βραβεύτηκαν με Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, όπως το «Moonlight», το «Oppenheimer», το «Everything Everywhere All at Once», το «Anora» και το «Parasite».

Η λίστα αποτυπώνει τις αλλαγές που σημειώθηκαν στον κινηματογράφο την περίοδο 2015-2025, με την άνοδο των streaming πλατφορμών, την υποχώρηση της κυριαρχίας των superhero movies, την ενίσχυση του διεθνούς κινηματογράφου και την επιστροφή του ενδιαφέροντος σε πιο προσωπικές και δημιουργικές αφηγήσεις.

Παράλληλα, δείχνει πώς η Gen Z διαμορφώνει τη σχέση της με το σινεμά μέσα από τις αίθουσες, τις πλατφόρμες, τα social media και κοινότητες όπως το Letterboxd, όπου η κινηματογραφική συζήτηση έχει αποκτήσει νέα μορφή.

Με πληροφορίες από LiFO