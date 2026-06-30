Toy Story 5: Κοριτσάκια πέταξαν τα tablet και έπιασαν τα παιχνίδια μετά το σινεμά (βίντεο)

Μια ιδιαίτερα προσωπική και συναισθηματική εμπειρία μοιράστηκε η Charlotte Cripps στη βρετανική εφημερίδα Independent, μέσα από την οποία προσεγγίζει τη νέα ταινία Toy Story 5. Όπως ανέφερε, η ιστορία δεν περιορίστηκε στη μεγάλη οθόνη, αλλά επεκτάθηκε και στο σπίτι της, καθώς την παρακολούθησε μαζί με τις δύο κόρες της.

Σύμφωνα με την ίδια, η ταινία αγγίζει το ζήτημα της σχέσης των παιδιών με τις οθόνες και το πώς αυτές επηρεάζουν το παιχνίδι και την καθημερινότητά τους. Όπως έγραψε η αρθρογράφος της Independent, οι κλασικοί ήρωες του Toy Story βρίσκονται αντιμέτωποι με τις νέου τύπου ψηφιακές συσκευές που απορροφούν την προσοχή των παιδιών, αφήνοντας στο περιθώριο το δημιουργικό παιχνίδι και τη φαντασία.

Η Charlotte Cripps σημείωσε ότι η εμπειρία της προβολής πήρε απρόσμενα προσωπική διάσταση, όταν διαπίστωσε ότι οι δύο κόρες της αντέδρασαν έντονα στο μήνυμα της ταινίας. Όπως περιέγραψε στην Independent, μετά την επιστροφή στο σπίτι τα παιδιά άφησαν τα tablet τους στην άκρη και στράφηκαν ξανά στο παιχνίδι με τις κούκλες και τα παιχνίδια τους, μια αλλαγή που η ίδια δεν περίμενε να δει τόσο άμεσα.

Η αρθρογράφος της Independent ανέφερε ότι αυτή η εξέλιξη την προβλημάτισε αλλά και την ανακούφισε, καθώς η οικογενειακή καθημερινότητα είχε για καιρό έντονη σύγκρουση γύρω από τη χρήση των οθονών. Μέσα από αυτή τη διπλή εμπειρία, ως δημοσιογράφος και ως μητέρα, κατέληξε ότι η ταινία λειτουργεί ως αφορμή για μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από την παιδική ηλικία, την τεχνολογία και τα όρια ανάμεσα στα δύο.

Με πληροφορίες από The Independent