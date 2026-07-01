Εκθείασε τη Τουρκία ο Ρούτε: Διαθέτει έναν από τους ισχυρότερους στρατούς του ΝΑΤΟ

Στη σημασία της Τουρκίας για το ΝΑΤΟ, καθώς και τη συμβολή των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων και της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας, αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε, ενόψει της Συνόδου Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου.

Σε συνέντευξή του στο τουρκικό πρακτορείο Anadolu, ο Ρούτε δήλωσε ότι η Τουρκία είναι «εξαιρετικά σημαντική χώρα για το ΝΑΤΟ» και διαθέτει έναν από τους ισχυρότερους στρατούς της Συμμαχίας.

«Οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι εξαιρετικά καλά εξοπλισμένες και εκπαιδευμένες», ανέφερε, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ το 1952, τρία χρόνια μετά την ίδρυσή του.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην τουρκική αμυντική βιομηχανία, η οποία, όπως είπε, αποτελείται από περίπου 3.000 επιχειρήσεις μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τουρκικές αμυντικές εταιρείες επενδύουν στην καινοτομία και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, ενσωματώνοντας στην παραγωγή τους και τα συμπεράσματα από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Ρούτε σημείωσε ότι η ισχυρή αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας αποτέλεσε έναν από τους λόγους για τους οποίους αποφασίστηκε η διοργάνωση του Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 7 Ιουλίου.

Αναφέρθηκε επίσης στην επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις της ASELSAN τον περασμένο Απρίλιο, χαρακτηρίζοντας εντυπωσιακές τις συνεργασίες της τουρκικής εταιρείας με επιχειρήσεις στην Τουρκία, στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αναφορικά με τη Σύνοδο Κορυφής, ο Ρούτε δήλωσε ότι η συνάντηση της Άγκυρας πρέπει να αποτελέσει «σύνοδο εφαρμογής» των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν στη Χάγη.

Όπως ανέφερε, οι τρεις βασικές προτεραιότητες θα είναι η αύξηση των αμυντικών δαπανών, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και η διαμόρφωση του λεγόμενου «ΝΑΤΟ 3.0», στο οποίο οι ευρωπαϊκές χώρες θα αναλαμβάνουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε τη Ρωσία ως τη βασική μακροπρόθεσμη απειλή για τη Συμμαχία, επισημαίνοντας παράλληλα τη συνεργασία της Μόσχας με την Κίνα, το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα.

Σε σχέση με τις αμυντικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ρούτε είπε ότι πρέπει να διατηρηθεί η αρχή της συμπερίληψης και να λαμβάνονται υπόψη και οι σύμμαχοι που δεν είναι μέλη της ΕΕ, όπως η Τουρκία, η Βρετανία, η Νορβηγία και η Ισλανδία.

«Όσο πιο συμπεριληπτική είναι η δομή που θα δημιουργήσουμε, τόσο πιο ισχυροί θα είμαστε», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ