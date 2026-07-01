Συμβούλιο της Ευρώπης: Τριπλασιασμός των υποθέσεων κατά της Κύπρου στο Στρασβούργο μέσα σε ένα έτος

Σημαντική αύξηση καταγράφεται στις υποθέσεις που εκκρεμούν κατά της Κύπρου στο Στρασβούργο, με τα νέα στοιχεία να δείχνουν σχεδόν διπλασιασμό των εκκρεμοτήτων μέσα στο 2025, καθώς συνεχίζεται η διεθνής εξέταση της μακροχρόνιας υπόθεσης Κύπρου κατά Τουρκίας για τους αγνοούμενους και τα περιουσιακά δικαιώματα.

Σύμφωνα με την 19η Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εποπτεία της εκτέλεσης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι νέες υποθέσεις κατά της Κύπρου σχεδόν τριπλασιάστηκαν το 2025. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 12 νέες υποθέσεις προς εποπτεία εκτέλεσης, έναντι πέντε το 2024 και τεσσάρων το 2023.

Παράλληλα, αυξήθηκε αισθητά και το συνολικό φορτίο υποθέσεων. Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, εκκρεμούσαν 19 υποθέσεις κατά της Κύπρου, σε σύγκριση με εννέα το 2024 και 13 το 2023. Από αυτές, τέσσερις χαρακτηρίζονται ως «ηγετικές» υποθέσεις υπό την αυστηρότερη ενισχυμένη διαδικασία εποπτείας, ενώ οκτώ υπάγονται στην κανονική διαδικασία. Αξιοσημείωτο είναι ότι μία από τις υποθέσεις ενισχυμένης διαδικασίας παραμένει για πάνω από πέντε χρόνια, όπως και δύο υποθέσεις υπό την τυπική διαδικασία, μια εικόνα που παραμένει αμετάβλητη από το 2023.

Μεταξύ των νέων παραβιάσεων που διαπίστωσε το Δικαστήριο το 2025 περιλαμβάνεται υπόθεση που αφορά ελλείψεις στη διερεύνηση καταγγελίας για ομαδικό βιασμό, με το Δικαστήριο να επισημαίνει ότι η έρευνα επηρεάστηκε από προκαταλήψεις φύλου και στάσεις απόδοσης ευθύνης στο θύμα. Άλλη υπόθεση αφορούσε την ομαδική απέλαση ατόμων που είχαν φθάσει στην Κύπρο δια θαλάσσης, καθώς και την απουσία αποτελεσματικού ένδικου μέσου για την αμφισβήτησή της.

Κατά τη διάρκεια του έτους, η Επιτροπή Υπουργών εξέδωσε αποφάσεις σε δύο υποθέσεις ενισχυμένης διαδικασίας. Στην υπόθεση Danilczuk, που αφορά κακές συνθήκες κράτησης, εκδόθηκε η πιο πρόσφατη απόφαση το 2025. Αντίστοιχα, στην υπόθεση Altius Insurance Ltd, που αφορά τη μεγάλη διάρκεια αστικών διαδικασιών και την έλλειψη αποτελεσματικής προσφυγής, λήφθηκε επίσης νέα απόφαση.

Στις εκκρεμείς υποθέσεις περιλαμβάνεται και ζήτημα που αφορά τις συνθήκες κράτησης ενόψει απέλασης, καθώς και ομάδα υποθέσεων σχετικά με τη νομιμότητα της κράτησης αιτητών ασύλου για λόγους εθνικής ασφάλειας και τη μεγάλη διάρκεια των σχετικών δικαστικών διαδικασιών.Οι κυπριακές αρχές υπέβαλαν το 2025 επτά σχέδια δράσης, δύο εκθέσεις συμμόρφωσης και έξι επικοινωνίες προς την Επιτροπή, ενώ καταγράφηκε πλήρης καταβολή αποζημιώσεων σε δέκα υποθέσεις.

Κατά το ίδιο έτος, η Επιτροπή έκλεισε δύο υποθέσεις, μεταξύ των οποίων και μία «ηγετική» υπόθεση που αφορούσε αποτυχία αποτελεσματικής διερεύνησης θανάτου συγγενικού προσώπου προσφεύγοντος και μη επαρκή ενημέρωση της οικογένειας. Η υπόθεση έκλεισε αφού επανεκκινήθηκε νέα έρευνα από διαφορετική υπηρεσία, με συνεχή ενημέρωση των ενδιαφερόμενων και πλήρη κοινοποίηση της τελικής απόφασης.

Υπόθεση Κύπρος κατά Τουρκίας

Η έκθεση καταγράφει επίσης την πορεία ή τη στασιμότητα της πλέον μακροχρόνιας υπόθεσης της Κύπρου στο Στρασβούργο, τη διακρατική προσφυγή κατά της Τουρκίας. Η Επιτροπή Υπουργών εξέτασε την υπόθεση δύο φορές μέσα στο 2025, εστιάζοντας τόσο στα περιουσιακά δικαιώματα των εκτοπισμένων όσο και στο ζήτημα των αγνοουμένων, εκδίδοντας σχετικές αποφάσεις εντός του έτους. Η υπόθεση αφορά 14 παραβιάσεις που συνδέονται με την κατάσταση στο βόρειο τμήμα της Κύπρου.

Παράλληλα, εξετάστηκε και η υπόθεση Varnava και άλλοι, η οποία αφορά την έλλειψη αποτελεσματικής διερεύνησης για την τύχη εννέα Ελληνοκυπρίων που εξαφανίστηκαν κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Τουρκίας το 1974, με νέα απόφαση να εκδίδεται το 2025. Εξετάστηκε επίσης η ομάδα υποθέσεων Xenides-Arestis, που αφορά τη συνεχιζόμενη στέρηση πρόσβασης σε περιουσίες στα κατεχόμενα, συμπεριλαμβανομένων ατομικών μέτρων και αποζημιώσεων.