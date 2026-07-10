Τζένιφερ Γκάρνερ: «Μάχη» για να κρατηθεί το Χόλιγουντ ζωντανό – Γιατί αρνείται να φύγει από το Λος Άντζελες

Αν και η νέα σειρά «The Five-Star Weekend» υπόσχεται να ταξιδέψει τους τηλεθεατές, η πρωταγωνίστρια Τζένιφερ Γκάρνερ (Jennifer Garner) προτιμά να μένει στο Λος Άντζελες για τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός εξήγησε στο AP γιατί είναι «τόσο σημαντικό» για εκείνη να εργάζεται στο Χόλιγουντ «όσο το δυνατόν περισσότερο», τη στιγμή που ασκούνται πιέσεις για την κατάργηση του προγράμματος φορολογικών κινήτρων στην Καλιφόρνια για τις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές.

«Άρχισα να επιδιώκω συστηματικά να εργάζομαι στο Λος Άντζελες όσο το δυνατόν περισσότερο. Δεν είναι πάντα εφικτό, αλλά χάνουμε την κινηματογραφική βιομηχανία από εδώ. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα. Αγαπώ τους ανθρώπους των συνεργείων του Λος Άντζελες. Μεγάλωσα μαζί τους τα τελευταία 30 χρόνια», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ