Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Media

Τζένιφερ Γκάρνερ: «Μάχη» για να κρατηθεί το Χόλιγουντ ζωντανό – Γιατί αρνείται να φύγει από το Λος Άντζελες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Φωτογραφία: ΕΡΑ

Η πρωταγωνίστρια της νέας σειράς «The Five-Star Weekend» στηρίζει δημόσια τα φορολογικά κίνητρα της Καλιφόρνια και εξηγεί γιατί επιδιώκει πλέον συστηματικά να εργάζεται μόνο στην «έδρα» της.

Αν και η νέα σειρά «The Five-Star Weekend» υπόσχεται να ταξιδέψει τους τηλεθεατές, η πρωταγωνίστρια Τζένιφερ Γκάρνερ (Jennifer Garner) προτιμά να μένει στο Λος Άντζελες για τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός εξήγησε στο AP γιατί είναι «τόσο σημαντικό» για εκείνη να εργάζεται στο Χόλιγουντ «όσο το δυνατόν περισσότερο», τη στιγμή που ασκούνται πιέσεις για την κατάργηση του προγράμματος φορολογικών κινήτρων στην Καλιφόρνια για τις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές.

«Άρχισα να επιδιώκω συστηματικά να εργάζομαι στο Λος Άντζελες όσο το δυνατόν περισσότερο. Δεν είναι πάντα εφικτό, αλλά χάνουμε την κινηματογραφική βιομηχανία από εδώ. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα. Αγαπώ τους ανθρώπους των συνεργείων του Λος Άντζελες. Μεγάλωσα μαζί τους τα τελευταία 30 χρόνια», είπε. 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Tags

ΗΠΑπαραγωγήΠαραγωγέςΤΑΙΝΙΑΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣΗΘΟΠΟΙΟΣHOLLYWOOD

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα