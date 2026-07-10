Πολωνία: Πεντάχρονο κορίτσι έμεινε μόνο του σε αποβάθρα όταν τρένο αναχώρησε χωρίς την οικογένειά του (βίντεο)

Ένα σοβαρό περιστατικό που αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια στις σιδηροδρομικές μεταφορές στην Πολωνία σημειώθηκε χθες στον σταθμό Warsaw West (Warszawa Zachodnia), τον μεγαλύτερο σιδηροδρομικό κόμβο της χώρας, όταν ένα πεντάχρονο κορίτσι βρέθηκε μόνο του στην αποβάθρα αφού το τρένο στο οποίο επέβαινε η οικογένειά του αναχώρησε χωρίς εκείνη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Franciszek Józef Beszłej στο TVP World, υλικό από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή του περιστατικού. Στο βίντεο φαίνεται ένας άνδρας, ο οποίος φέρεται να είναι ο πατέρας του παιδιού, να αποβιβάζεται από το τρένο, να κατεβάζει αποσκευές και να μεταφέρει την κόρη του στην αποβάθρα.

Στη συνέχεια επέστρεψε στο βαγόνι, προκειμένου να παραλάβει τα υπόλοιπα προσωπικά αντικείμενα της οικογένειας. Ωστόσο, οι πόρτες του τρένου έκλεισαν πίσω του πριν προλάβει να αποβιβαστεί ξανά και ο συρμός αναχώρησε με κατεύθυνση τον σταθμό Warsaw Central, αφήνοντας το παιδί μόνο του στην αποβάθρα.

Έτρεξε πίσω από το τρένο

Το βίντεο δείχνει το κορίτσι να τρέχει πίσω από το τρένο καθώς αυτό απομακρύνεται από τον σταθμό. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα σταματά, εμφανώς μπερδεμένο και χωρίς να γνωρίζει πώς να αντιδράσει.

Ένας διερχόμενος άνδρας αντιλήφθηκε αμέσως την κατάσταση και πλησίασε το παιδί. Αφού του ζήτησε να παραμείνει στο σημείο, αναζήτησε βοήθεια και επέστρεψε συνοδευόμενος από δύο αστυνομικούς.

Οι αστυνομικοί ανέλαβαν τη φροντίδα της ανήλικης και τη μετέφεραν σε αστυνομικό τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου μέχρι να εντοπιστούν οι γονείς της.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Σε ανακοίνωσή της, η πολωνική αστυνομία ανέφερε ότι οι αστυνομικοί παρέλαβαν το παιδί και φρόντισαν για την ασφαλή επανένωσή του με την οικογένειά του.

«Οι αστυνομικοί μετέφεραν το κορίτσι στο αστυνομικό τμήμα των σιδηροδρόμων, όπου παραδόθηκε στους γονείς του», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, οι αρχές τόνισαν ότι το περιστατικό αναδεικνύει τη σημασία της διαρκούς επαγρύπνησης τόσο από τους γονείς όσο και από τους παρευρισκόμενους σε πολυσύχναστους δημόσιους χώρους.

«Σε χώρους όπως σιδηροδρομικοί σταθμοί, αποβάθρες και μέσα μαζικής μεταφοράς, αρκεί μια στιγμή απροσεξίας για να χάσει ένα παιδί την επαφή με την οικογένειά του», υπογράμμισε η αστυνομία.

Προβληματισμός για την ασφάλεια στους πολωνικούς σιδηροδρόμους

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων συμβάντων που έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες στο πολωνικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις επιβάτες χωρίστηκαν από τα παιδιά τους κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση, ενώ έχουν αναφερθεί και τραυματισμοί επιβατών την ώρα που επιχειρούσαν να ανέβουν ή να κατέβουν από συρμούς.

Οι επαναλαμβανόμενες καταγγελίες είχαν οδηγήσει ήδη από τον Μάρτιο τη ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων της Πολωνίας να απευθύνει προειδοποίηση προς τους διαχειριστές και τις εταιρείες μεταφορών, ζητώντας τη λήψη άμεσων μέτρων.

Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονται η καλύτερη εκπαίδευση του προσωπικού, η εφαρμογή αυστηρότερων ελέγχων πριν από κάθε αναχώρηση και η δυνατότητα καθυστέρησης της αναχώρησης ενός τρένου όταν οι επιβάτες χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να επιβιβαστούν ή να αποβιβαστούν με ασφάλεια.

Με πληροφορίες από TVP World