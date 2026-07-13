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Νέοι ενιαίοι κανόνες για τα σκιάδια στο Λιμανάκι της Πάφου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου ενέκρινε, κατά τη συνεδρία του στις 4 Μαΐου 2026, νέα μέτρα που αφορούν τα σκιάδια των επαγγελματικών υποστατικών στο Λιμανάκι της Πάφου, με στόχο την ομοιομορφία, τη βελτίωση της αισθητικής και την αντιμετώπιση λειτουργικών προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί στην περιοχή.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο Δήμος Πάφου θα επιτρέψει συγκεκριμένες προσθήκες στις υφιστάμενες κατασκευές.

Ειδικότερα, η επωνυμία κάθε επιχείρησης θα μπορεί να αναγράφεται με μεμονωμένα ανάγλυφα γράμματα, μέγιστου ύψους 20 εκατοστών και βάθους 3,5 εκατοστών, σε σκούρο μπλε χρώμα, χωρίς φωτισμό ή φωτιζόμενα στοιχεία.

Η τοποθέτησή τους θα γίνεται στη μετόπη της κατασκευής. Παράλληλα, εγκρίνεται η εγκατάσταση συστήματος σκίασης με τέντα ανοικτού γκρίζου χρώματος, τύπου κασέτας σε λευκό χρώμα, με προβολή έως 1,20 μέτρα και ύψος από 50 έως 70 εκατοστά.

Όπως επισημαίνεται από τον Δήμο, η απόφαση αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ενιαίας και καλαίσθητης εικόνας για όλα τα επηρεαζόμενα υποστατικά του Λιμανιού, συμβάλλοντας τόσο στην αναβάθμιση της περιοχής όσο και στη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών.

Παράλληλα, καλούνται όλοι οι επαγγελματίες να συνεργαστούν για την ομαλή εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Πάφου.

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