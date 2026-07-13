Συνεχίζεται η απαγόρευση drones κοντά στο παράνομο αεροδρόμιο στα κατεχόμενα

Συνεχίζεται η απαγόρευση πτήσης drones και παρόμοιων μη επανδρωμένων αεροσκαφών εντός και γύρω από χωριά κοντά στο παράνομο αεροδρόμιο στην κατεχόμενη Τύμπου για την διασφάλιση των πτήσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση του «υπουργείου εσωτερικών» στα κατεχόμενα.

Όπως μεταδίδεται, τα χωριά αυτά είναι Λουρουτζίνα, Τρεμεθουσιά, Τύμπου, Αφάνεια Ορνίθι, Πυρόι, Άσσια, Άρσος, Μελούσειά, Μόρα, Αγιά Κεπήρ και Παλαίκθρο.

Η απαγόρευση έχει ισχύ για ένα μήνα μέχρι νεωτέρας ενώ σημειώνεται ότι όσοι παραβούν την απόφαση θ’ αντιμετωπίσουν νομικά μέτρα.

Πηγή: ΚΥΠΕ