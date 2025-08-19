Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
«Λίλο & Στιτς»: Το live-action φαινόμενο της Disney που ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια στο Disney+

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

© 2025 Disney Enterprises Inc. All Rights Reserved.

Πρωταγωνιστούν: Sydney Elizabeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, Hannah Waddingham, Chris Sanders, Courtney B. Vance, Zach Galifianakis και Maia Kealoha στο κινηματογραφικό της ντεμπούτο.

Ένα από τα πιο αγαπημένα animation της Disney επιστρέφει σε live-action εκδοχή και σπάει κάθε ρεκόρ. Το «ΛΙΛΟ & ΣΤΙΤΣ» ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο παγκόσμιο box office και αναδεικνύεται σε εμπορικό φαινόμενο της χρονιάς. Από τις 3 Σεπτεμβρίου, θα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στο Disney+.

Η ταινία αποτελεί την πρώτη παραγωγή της Motion Picture Association (MPA) που αγγίζει αυτό το ορόσημο για το 2025. Μάλιστα, με εισπράξεις 183 εκατομμυρίων δολαρίων στο πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της, κατέκτησε τον τίτλο της πιο επιτυχημένης πρεμιέρας της χρονιάς.

Σε σκηνοθεσία του υποψήφιου για Όσκαρ Dean Fleischer Camp, η ταινία μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη με νέα ενέργεια την ιστορία της μικρής Λίλο και του αλλόκοτου εξωγήινου «κατοικίδιου» της, Στιτς. Τα εξωτικά τοπία της Χαβάης, οι αναφορές στην τοπική κουλτούρα και η διαχρονική έννοια της «οχάνα» (οικογένεια) συνδυάζονται σε ένα μείγμα χιούμορ και συγκίνησης.

Στην ελληνική μεταγλώττιση συμμετέχουν οι: Νάρια Αθανασοπούλου (Λίλο), Κωνσταντίνα Κορδούλη (Νάνι), Κωνσταντίνος Τσουμπάρης (Στιτς), Πέτρος Πολυχρονίδης (Τζούμπα), Βαγγέλης Στρατηγάκος (Πλίκλι), Άγγελος Λιάγκος (Κόμπρα Μπούρμπουλας), Ζωή Ρηγοπούλου (Τούτου), Ιφιγένεια Στάικου (κα Κεκόα), Κωνσταντίνος Κλαυδιανός (Ντέιβιντ), Βίνα Παπαδοπούλου (Μεγάλη Σύμβουλος).

Η υπόθεση

Η Λίλο, ένα μοναχικό κορίτσι που ζει στη Χαβάη, υιοθετεί κατά λάθος τον Στιτς – ένα εξωγήινο πλάσμα που μοιάζει με κουτάβι. Όσο ο Στιτς φέρνει τα πάνω-κάτω με τις σκανδαλιές του, γίνεται τελικά ο καταλύτης που βοηθά την οικογένειά της να επανενωθεί.

Το «ΛΙΛΟ & ΣΤΙΤΣ» δεν είναι μόνο μια επιστροφή σε μια κλασική ταινία κινουμένων σχεδίων, αλλά και μια προσπάθεια της Disney να συνεχίσει την επιτυχημένη στρατηγική των live-action επανεκδόσεων. Το κοινό δείχνει να αγκαλιάζει ξανά τη νοσταλγία, ενώ το franchise «ΛΙΛΟ & ΣΤΙΤΣ» έχει ήδη ξεπεράσει τις 640 εκατομμύρια ώρες θέασης στο Disney+, με τη συνέχεια της ταινίας να βρίσκεται ήδη σε παραγωγή.

Πηγή: ertnews.gr

Tags

ΧόλλυγουντΤΑΙΝΙΑhollywoodhollywood newsDisney+

