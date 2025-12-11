Μάχη για την προεδρία του Eurogroup: Υποψήφιοι οι Υπουργοί Οικονομικών της Ελλάδας και του Βελγίου

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN, που πραγματοποιούνται σήμερα και αύριο, αντίστοιχα.

Κεντρικό θέμα της συνεδρίασης του Eurogroup αποτελεί η εκλογή του νέου προέδρου από τους υπουργούς Οικονομικών των είκοσι κρατών-μελών της ζώνης του ευρώ. Υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup είναι ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης (σ.σ. ο άλλος υποψήφιος είναι ο Βέλγος ομόλογός του, Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ).

Στο πλαίσιο των εργασιών που θα προηγηθούν της ψηφοφορίας, οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα εξετάσουν τις τρέχουσες μακροοικονομικές εξελίξεις, τα προσχέδια των κρατικών προϋπολογισμών και τη συνολική δημοσιονομική προοπτική για το 2026, ενώ θα πραγματοποιηθεί και ανταλλαγή απόψεων με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Την ίδια ημέρα, μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας για την εκλογή του προέδρου του Eurogroup, οι υπουργοί Οικονομικών, υπό την ιδιότητά τους ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ/ESM), θα συζητήσουν την προσχώρηση της Βουλγαρίας στον ΕΜΣ, καθώς και τον ορισμό νέου προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού.

Η συνεδρίαση του ECOFIN αύριο, θα επικεντρωθεί στην προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, στη νομοθετική δέσμη για το ενιαίο νόμισμα με έμφαση στο ψηφιακό ευρώ, καθώς και στη μεταρρύθμιση της Τελωνειακής Ένωσης με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών και την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2026, θα εξεταστούν οι συστάσεις για την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ και η εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ενώ θα παρουσιαστεί και η Ετήσια Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ