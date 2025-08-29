Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Media

Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του Star Wars: Starfighter με τον Ράιαν Γκόσλινγκ - Ποια τα μέλη του καστ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Με αφορμή την έναρξη των γυρισμάτων της ταινίας «Star Wars: Starfighter», η Lucasfilm έκανε γνωστό τους ηθοποιούς που θα πρωταγωνιστήσουν στο πλευρό του Ράιαν Γκόσλινγκ.

Το καστ της φιλόδοξης παραγωγής περιλαμβάνει τους Φλιν Γκρέι, Ματ Σμιθ, Μία Γκοθ , Άαρον Πιερ, Σάιμον Μπερντ, Τζαμέλ Γουέστμαν, Ντάνιελ Ίνγκς και Έιμι Άνταμς.

Ο Σον Λέβι βρίσκεται στη σκηνοθετική καρέκλα, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Τζόναθαν Τρόπερ.

«Νιώθω ένα βαθύ αίσθημα ενθουσιασμού και τιμής καθώς ξεκινάμε την παραγωγή του "Star Wars: Starfighter"», ανέφερε σε δηλωσή του ο σκηνοθέτης, στην επίσημη ιστοσελίδα του Star Wars.

«Από την ημέρα που η Κάθι Κένεντι με κάλεσε να αναπτύξω μια πρωτότυπη περιπέτεια σε αυτόν τον απίστευτο γαλαξία, αυτή η εμπειρία είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, τόσο δημιουργικά όσο και προσωπικά. Το Star Wars διαμόρφωσε τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι τη δύναμη της αφήγησης και το πώς οι χαρακτήρες και οι κινηματογραφικές στιγμές μπορούν να μας συντροφεύουν για πάντα. Το να ενταχθώ σε αυτό το σύμπαν με τόσο λαμπρούς συνεργάτες, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, είναι η κορυφαία στιγμή της καριέρας μου», συμπλήρωσε.

Η πρώτη εικόνα από τα γυρίσματα

Επίσης αποκαλύφθηκε η πρώτη εικόνα από τα γυρίσματα, τα οποία πραγματοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο και δείχνει σε ασπρόμαυρο φόντο τον Γκόσλινγκ και τον Γκρέι να κάθονται σε κάτι που μοιάζει με landspeeder.

Την παραγωγή έχουν αναλάβει ο σκηνοθέτης και η Κένεντι, ενώ ο Γκόσλινγκ είναι μεταξύ των εκτελεστικών παραγωγών.

Η ταινία υπόσχεται να ανοίξει ένα εντελώς νέο κεφάλαιο στο αγαπημένο σύμπαν καθώς διαδραματίζεται πέντε χρόνια μετά τα γεγονότα του «Star Wars: The Rise of Skywalker» (2019).

Σύμφωνα με το Deadline, η ταινία «Star Wars: Starfighter» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 28 Μαΐου 2027.

Πηγή: cnn.gr

Tags

Star WarsΧόλλυγουντΤΑΙΝΙΑhollywoodhollywood newsΗΘΟΠΟΙΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited