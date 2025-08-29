Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του Star Wars: Starfighter με τον Ράιαν Γκόσλινγκ - Ποια τα μέλη του καστ

Το καστ της φιλόδοξης παραγωγής περιλαμβάνει τους Φλιν Γκρέι, Ματ Σμιθ, Μία Γκοθ , Άαρον Πιερ, Σάιμον Μπερντ, Τζαμέλ Γουέστμαν, Ντάνιελ Ίνγκς και Έιμι Άνταμς.

Ο Σον Λέβι βρίσκεται στη σκηνοθετική καρέκλα, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Τζόναθαν Τρόπερ.

«Νιώθω ένα βαθύ αίσθημα ενθουσιασμού και τιμής καθώς ξεκινάμε την παραγωγή του "Star Wars: Starfighter"», ανέφερε σε δηλωσή του ο σκηνοθέτης, στην επίσημη ιστοσελίδα του Star Wars.

«Από την ημέρα που η Κάθι Κένεντι με κάλεσε να αναπτύξω μια πρωτότυπη περιπέτεια σε αυτόν τον απίστευτο γαλαξία, αυτή η εμπειρία είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, τόσο δημιουργικά όσο και προσωπικά. Το Star Wars διαμόρφωσε τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι τη δύναμη της αφήγησης και το πώς οι χαρακτήρες και οι κινηματογραφικές στιγμές μπορούν να μας συντροφεύουν για πάντα. Το να ενταχθώ σε αυτό το σύμπαν με τόσο λαμπρούς συνεργάτες, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, είναι η κορυφαία στιγμή της καριέρας μου», συμπλήρωσε.

Η πρώτη εικόνα από τα γυρίσματα

Επίσης αποκαλύφθηκε η πρώτη εικόνα από τα γυρίσματα, τα οποία πραγματοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο και δείχνει σε ασπρόμαυρο φόντο τον Γκόσλινγκ και τον Γκρέι να κάθονται σε κάτι που μοιάζει με landspeeder.

Την παραγωγή έχουν αναλάβει ο σκηνοθέτης και η Κένεντι, ενώ ο Γκόσλινγκ είναι μεταξύ των εκτελεστικών παραγωγών.

Η ταινία υπόσχεται να ανοίξει ένα εντελώς νέο κεφάλαιο στο αγαπημένο σύμπαν καθώς διαδραματίζεται πέντε χρόνια μετά τα γεγονότα του «Star Wars: The Rise of Skywalker» (2019).

Σύμφωνα με το Deadline, η ταινία «Star Wars: Starfighter» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 28 Μαΐου 2027.

Πηγή: cnn.gr