Σε 24ωρη απεργία οι γιατροί στα κατεχόμενα - Διαμαρτύρονται για τις συνθήκες εργασίας

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν σήμερα οι γιατροί στις «δημόσιες» μονάδες υγείας των κατεχομένων, μετά από απόφαση της συντεχνίας TIP-İŞ, διαμαρτυρόμενοι για τη μη ικανοποίηση των αιτημάτων τους από το «υπουργείο υγείας».

Σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, η απεργία ξεκίνησε στις 07:45 και θα ολοκληρωθεί στις 15:30. Στο πλαίσιό της έχουν διακοπεί όλες οι τακτικές υπηρεσίες υγείας, με εξαίρεση τα επείγοντα περιστατικά, τις μονάδες εντατικής θεραπείας, τη νοσηλεία, την αιμοκάθαρση και τη χημειοθεραπεία.

Η συντεχνία καταγγέλλει ότι πάνω από το 50% των γιατρών στο «δημόσιο» τομέα εργάζεται με καθεστώς συμβασιούχων και υποχρεωτικής υπηρεσίας, χωρίς να αναγνωρίζονται ως "δημόσιοι" υπάλληλοι. Μεταξύ άλλων, ζητούν τη μετατροπή των συμβάσεων σε μόνιμες θέσεις, βελτίωση των αδειών και των συνθηκών εργασίας, καθώς και ενίσχυση της "δημόσιας" υγείας έναντι της χρηματοδότησης ιδιωτικών νοσοκομείων.

Στις 11:30 το TIP-İŞ διοργανώνει συνέντευξη Τύπου στο Ογκολογικό Κέντρο του «κρατικού νοσοκομείου» στην κατεχόμενη Λευκωσία.

