Ουρές στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου: Πάνω από μία ώρα η αναμονή παρά τα έργα επέκτασης

Συνεχίζεται η συμφόρηση, κυρίως τις πρωινές ώρες, με φοιτητές και εργαζόμενους να αντιμετωπίζουν σοβαρές καθυστερήσεις, σύμφωνα με τουρκοκυπριακό δημοσίευμα.

Συνεχίζεται η συμφόρηση στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου παρά την ολοκλήρωση έργων επέκτασης των υποδομών, σύμφωνα με δημοσίευμα της διαδικτυακής εφημερίδας «Κίμπρις Ποστασί».

Όπως αναφέρει η τουρκοκυπριακή ιστοσελίδα, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες φοιτητές που μετακινούνται προς τις ελεύθερες περιοχές για σπουδές και εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις. Οι ουρές των οχημάτων φτάνουν μέχρι τον επόμενο κυκλικό κόμβο, με τον χρόνο αναμονής να υπερβαίνει την μία ώρα.

Αρκετοί επικοινώνησαν με τη γραμμή αναγνωστών της ιστοσελίδας και διαμαρτυρήθηκαν για την ταλαιπωρία που υφίστανται. Η συμφόρηση καταγράφηκε και σε φωτογραφικό υλικό που συνοδεύει το δημοσίευμα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙΟΔΟΦΡΑΓΜΑΤΑΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ

