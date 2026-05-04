Η Έμιλι Μπλαντ και ο Στάνλεϊ Τούτσι κατέκτησαν τη Λεωφόρο της Δόξας

Από το «The Devil Wears Prada» στην πραγματική οικογένεια – Η συγκινητική τελετή και η επιστροφή τους στο πολυαναμενόμενο σίκουελ.

Σε μια τελετή που τα είχε όλα, λάμψη συγκίνηση και αστέρες του Χόλιγουντ, η Έμιλι Μπλαντ (Emily Blunt) και ο Στάνλεϊ Τούτσι (Stanley Tucci) τιμήθηκαν με το δικό τους αστέρι στη διάσημη Λεωφόρο της Δόξας και συγκεκριμένα με το 2.841ο και 2.842ο αντίστοιχα, στην κατηγορία του Κινηματογράφου.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Harper's Bazaar, οι δύο πρωταγωνιστές δεν έσμιξαν ξανά μόνο στη μεγάλη οθόνη για το «The Devil Wears Prada 2» επιστρέφοντας στους αγαπημένους ρόλους της Emily Charlton και του Nigel Kipling αλλά στα χρόνια που μεσολάβησαν από την πρώτη ταινία μέχρι το σίκουελ, έγιναν πλέον και επίσημα οικογένεια. Η Μπλαντ ήταν εκείνη που σύστησε τον Τούτσι στην αδελφή της Φελίσιτι, στην πρεμιέρα της ταινίας το 2006 και από τον γάμο της με τον Τζον Κραζίνσκι το 2010 μέχρι σήμερα, οι δυο τους παραμένουν αχώριστοι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

