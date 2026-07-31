Η ΕΤΥΦΑ προκηρύσσει διαγωνισμό EPC για την ολοκλήρωση του Τερματικού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στο Βασιλικό

Η Εταιρεία Υποδομών Φυσικού Αερίου (ΕΤΥΦΑ) ανακοινώνει την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης Engineering, Procurement and Construction (EPC), με σκοπό την ολοκλήρωση του έργου του Τερματικού Εισαγωγής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στο Βασιλικό.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς την ολοκλήρωση ενός έργου στρατηγικής σημασίας για την Κυπριακή Δημοκρατία, το οποίο αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και θα επιταχύνει την μετάβαση σε ένα καθαρότερο και πιο βιώσιμο ενεργειακά σύστημα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΥΦΑ παραμένει σταθερά προσηλωμένο στον στόχο της ολοκλήρωσης του έργου, ενεργώντας με συνέπεια, διαφάνεια και υπευθυνότητα. Από την ανάληψη των καθηκόντων του έχει θέσει ως ύψιστη προτεραιότητα την επανεκκίνηση των διαδικασιών και την υλοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν, πάντοτε με γνώμονα την προστασία του δημόσιου συμφέροντος.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μία νέα φάση για το έργο δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση και την ασφαλή λειτουργία του Τερματικού.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει την πεποίθηση του ότι ο διεθνής διαγωνισμός θα προσελκύσει έμπειρους και αξιόπιστους οικονομικούς φορείς με την απαραίτητη τεχνογνωσία για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.

Η ΕΤΥΦΑ θα συνεχίσει να ενημερώνει υπεύθυνα και με διαφάνεια για την πρόοδο του έργου, παραμένοντας προσηλωμένη στην αποστολή της για την ανάπτυξη των απαραίτητων ενεργειακών υποδομών της Κυπριακής Δημοκρατίας και την υλοποίηση ενός έργου που αποτελεί εθνική επένδυση με σημαντικά οφέλη για την οικονομία, την κοινωνία και το ενεργειακό μέλλον του τόπου.

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