Videogate: Παραδέχθηκε λάθη ο Πασχαλίδης για την ανακοίνωση – Ο Αγγελίδης αποχώρησε από τη συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών

Στην παραδοχή ότι τόσο η έκδοση ανακοίνωσης για το πόρισμα της υπόθεσης «videogate» όσο και η διατύπωσή της ενδεχομένως να ήταν λανθασμένες προχώρησε την Παρασκευή ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής ο Ανεξάρτητος Ποινικός Ανακριτής, Ανδρέας Πασχαλίδης.

Στην έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών παρέστη και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, Σάββας Αγγελίδης, ο οποίος ανέφερε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί οποιαδήποτε διερεύνηση για την υπόθεση «videogate», χαρακτηρίζοντας «πρόωρη» τη συνεδρία της Επιτροπής. Τόνισε επίσης ότι υπάρχει κίνδυνος να «μολυνθεί η διαδικασία», ενώ μετά την τοποθέτησή του αποχώρησε χωρίς να απαντήσει σε ερωτήσεις.

Η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική, αναφέρθηκε στο θέμα του διορισμού του κ. Πασχαλίδη στην Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας (ΑΑΔΙΠΑ).

Όπως είπε, ο τέως Γενικός Εισαγγελέας είχε γνωματεύσει το 2016 ότι ο διορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΑΔΙΠΑ θα πρέπει να γίνεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Εισαγγελέα. Διευκρίνισε ότι τόσο ο διορισμός του 2021 όσο και ο πρόσφατος έγιναν κατόπιν εισήγησης του Γενικού Εισαγγελέα.

Κατά την έναρξη της συζήτησης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών, Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, υπέβαλε σειρά ερωτημάτων προς τον Ανδρέα Πασχαλίδη.

Συγκεκριμένα, ζήτησε να εξηγήσει γιατί εκδόθηκε η ανακοίνωση της 20ης Ιουλίου, κατά πόσον οι ποινικοί ανακριτές εκδίδουν ανακοινώσεις, πώς κατέληξε στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για υβριδική επίθεση, καθώς και τις διαφορές στη διατύπωση μεταξύ των δύο ανακοινώσεων.

«Έχει ζητήματα που αφορούν και στο πόρισμα. Τυχαία, και αυτό λέχθηκε δημόσια σε τουλάχιστον μια εφημερίδα, με το που βγήκε το videogate, ο Αϊκούτ στάλθηκε σε μια βδομάδα στο Ισραήλ για να εκτίσει την ποινή του», ανέφερε, από την πλευρά του ο Bουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης.

«Στην ανακοίνωση υπήρχε ευθεία αμφισβήτηση κατά πόσο τα πρόσωπα που παρουσιάζονται στο βίντεο, είπαν αυτά που είπαν. Ήταν αποτέλεσμα τεχνικής νοημοσύνης ή μονταζ; Έβαλαν στο στόμα τους λόγια που δεν είπαν ποτέ; Θέλουμε να μας πείτε για την αυθεντικότητα του υλικού», συμπλήρωσε ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ.

«Εδώ έχουμε ένα πόρισμα και εγείρονται κάποια ζητήματα. Ποιά η βιασύνη να δώσουμε λαβή να δημιουργηθεί νομική δυσκολία στην πορεία του πράγματος;», διερωτήθηκε ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ζαχαρίας Κουλίας.

«Περίμενε ο κυπριακός λαός έξι ολόκληρους μήνες. Επέλεξαν μια ιστορική ημέρα, την 20η Ιουλίου να το δώσουν στη δημοσιότητα. Ο κ. Πασχαλίδης έδωσε δικαίωμα του προεδρικού να βγει να πανηγυρίζει με τον τρόπο που έγραψε την πρώτη ανακοίνωση», ανέφερε η Βουλευτής του κινήματος «Άλμα», Ειρήνη Χαραλαμπίδου .

«Η πρώτη ανακοίνωση σκανδάλισε τον κόσμο. Θυμήθηκε η Νομική Υπηρεσία να μας πει ότι υπάρχουν ποινικά αδικήματα", πρόσθεσε.

«Δεν θα απαντήσω στα ερωτήματα. Με δεδομένο ότι ήδη έχει σταλεί και μια επιστολή. Θέλω να υπερτονίσω ότι σε καμία περίπτωση η Νομική Υπηρεσία δεν αμφισβητεί τον ρόλο οποιασδήποτε Επιτροπής και δεν χαρακτηρίζει τις συνεδρίες ως λαϊκά δικαστήρια», είπε παίρνοντας τον λόγο ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, Σάββας Αγγελίδης.

«Η ιδιαιτερότητα που υπάρχει στη δεδομένη περίπτωση είναι ότι βρισκόμαστε εντός των πλαισίων της διερεύνησης. Δεν ολοκληρώθηκε οποιαδήποτε διερεύνηση για το videogate», σημείωσε.

Συνεχίζοντας, ανέφερε πως «από τη στιγμή που ενημερώνεστε με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι η συγκεκριμένη υπόθεση ακόμα διερευνάται, τότε ταπεινή μου άποψη είναι ότι η σύγκληση της συνεδρίας με το θέμα που υπάρχει στην πρόσκληση, είναι πρόωρη».

«Πιστεύω ότι όλοι επιθυμούμε να προστατεύσουμε μια ποινική έρευνα. Η απαίτησή για ενημέρωση για τα ευρήματα του πορίσματος δημιουργεί σοβαρό ενδεχόμενο να επηρεαστεί η διερεύνηση», σημείωσε ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας.

Όπως ανέφερε, από τη στιγμή που εκκρεμεί η αξιολόγηση του μαρτυρικού υλικού, υπάρχουν τρία ενδεχόμενα. Το πρώτο είναι να σταλθεί πίσω ο φάκελος για να γίνουν περαιτέρω ανακριτικές εργασίες.

Το δεύτερο είναι να αποφασιστεί ποινική δίωξη προσώπου ή προσώπων και το τρίτο είτε να καταλήξει η Νομική Υπηρεσία ότι δεν υπάρχει ικανοποιητική μαρτυρία για προώθηση ποινικής υπόθεσης.

«Είναι ορατός ο κίνδυνος άθελά σας να μολύνετε την όλη διαδικασία. Μην νομίζετε ότι κάποια ερωτήματα τα οποία είναι αθώα, δεν επηρεάζουν τη διαδικασία», υπογράμμισε ο κ. Αγγελίδης.

Σε σχέση με το πόρισμα, ο κ. Αγγελίδης σημείωσε ότι «υπάρχει σωρεία νομικών αρχών που επιτάσσουν τη μη παράδοση του πορίσματος».

Στη συνέχεια ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαΐδης ρώτησε τον κ. Αγγελίδη εάν έχει τεθεί κάποιο χρονοδιάγραμμα.

«Αν δεν προκύψει ανάγκη για περαιτέρω έρευνες, θεωρώ ότι μετά τις καλοκαιρινές διακοπές θα έχουμε εξελίξεις», απάντησε ο κ. Αγγελίδης και στη συνέχεια αποχώρησε.

«Έχω συγχυστεί. Φαίνεται ότι είναι οι ανακοινώσεις μου που μας μάζεψαν εδώ. Μπήκα ποινικός ανακριτής σε μια υπόθεση που θα διερευνάτο από την Αστυνομία, δεν πήρα εγώ καταθέσεις», ανέφερε κατά την αρχική του τοποθέτηση ο Ανδρέας Πασχαλίδης.

Όπως είπε, «η μια πτυχή της υπόθεσης ήταν h ουσία της και η άλλη ήταν τα πρόσωπα πίσω από το βίντεο. Όταν η μια από τις δύο πτυχές κατά τη γνώμη μου είχε ολοκληρωθεί, αποφάσισα να βγάλω μια ανακοίνωση για να πω στον κόσμο και να ενημερώσω τον Γενικό Εισαγγελέα το τι κάναμε μέχρι εκείνη τη στιγμή σαν ανακριτική ομάδα. Ήταν δική μου απόφαση», ανέφερε.

«Λέω στην πρώτη αλλά και στη δεύτερη ανακοίνωση ότι οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματά μου γίνονται στη βάση τις μαρτυρίες που είχα εκείνη τη στιγμή ενώπιον μου», σημείωσε.

«Αν στην πορεία των πραγμάτων αλλάξει αυτή η κατάσταση τότε εγώ θα αναπροσαρμόσω τα συμπεράσματα στη βάση και της νέας μαρτυρίας», διευκρίνισε.

«Έβγαλα την ανακοίνωση, δεν έπρεπε να την βγάλω αλλά την έβγαλα. Όταν είδα τις αντιδράσεις αντιλήφθηκα ότι η κατ’ εμένα εντύπωση ότι η ανακοίνωση ήταν σαφής και ξεκάθαρη, δεν ήταν εντύπωση όλου του κόσμου. Πιθανό να έκανα και εγώ λάθος στη διατύπωση, μπορεί και να μην έκανα», είπε.

«Αμφισβητώ τα κίνητρα αυτών που λένε ότι δεν αντιλήφθηκαν τι λέει η πρώτη ανακοίνωση. Τα αμφισβητώ διότι προσβάλλουν την αξιοπρέπειά μου. Με έχουν συνδέσει με πράγματα και θαύματα για τα οποία εγώ δεν έχω καμία ιδέα και ούτε ο πρότερος μου βίος δείχνει κάτι τέτοιο», τόνισε.

«Κανένας δεν σας πρόσβαλε εκτός από τους εκπροσώπους του προεδρικού που πανηγύριζαν για αθώωση των πάντων», είπε η Ειρήνη Χαραλαμπίδου.

Σε σχέση με την έκδοση της πρώτης ανακοίνωσης στις 20 Ιουλίου, ο κ. Πασχαλίδης ανέφερε ότι «η θητεία μου έληγε στις 20 Ιουλίου. Έπρεπε μέχρι τις 20 του μήνα να βγει το πόρισμα διαφορετικά θα έπρεπε να ζητήσω νέα ανανέωση».

«Το τέλειωσα 17 του μήνα Παρασκευή. Τι λάθος έκανα; Γιατί αναφέρεστε στην ημερομηνία που εξέδωσα το πόρισμά μου; Είναι προσβολή. Εάν έκαναν λάθος κρεμάστε με», είπε σε έντονο ύφος.

Αναφορικά με τη διαπίστωση ότι το βίντεο αποτελεί προϊόν υβριδικής επίθεση,ς ο κ. Πασχαλίδης είπε ότι «δεν πρόκειται να σας πω πώς κατέληξα ότι είναι υβριδική επίθεση. Μερικοί από τους λόγους που κατέληξα είναι γραμμένοι στην ανακοίνωση, δεν τους έκρυψα».

«Παραδεχτήκατε ότι δεν κάνατε καθόλου καλά τη δουλειά με την πρώτη ανακοίνωση. Ήταν πολιτική δήλωση η πρώτη σας ανακοίνωση, προς υπεράσπιση της Κυβέρνησης. Σκέφτεστε να παραιτηθείτε από Πρόεδρος της ΑΑΔΙΠΑ;» ρώτησε τον κ. Πασχαλίδη ο Γιώργος Λουκαΐδης.

«Κύριε Λουκαΐδη δεν μίλησα για πράγματα που δείχνουν παραδοχή ότι δεν κάνω καλά τη δουλειά μου. Παραδέχθηκα το λάθος μου να βγάλω ανακοίνωση. Αν έκανα λάθος, αν αυτή είναι αμαρτία, καταδικάστε με», απάντησε ο Ανδρέας Πασχαλίδης.

Σε σχέση με το βίντεο, ο κ. Πασχαλίδης ανέφερε ότι το έστειλε σε ειδικούς και «ήρθαν οι ειδικοί πίσω και μου είπαν ότι ήταν μονταρισμένο. Από την ώρα που είναι μονταρισμένο, τι αποδεικτική αξία πρέπει να του δώσω ως δικαστής»;

«Κύριε Πασχαλίδη ένα ρεπορτάζ που βλέπετε στα δελτία ειδήσεων είναι προϊόν μοντάζ», είπε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.

«Αν το μη αυθεντικό είναι επειδή μονταρίστηκε, να το διευκρινίσουμε», σημείωσε ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου.

«Αυτή η συζήτηση είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα επηρεάσει την ποινική διαδικασία», είπε ο Πρόεδροςτου ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος.

«Όταν πανηγύριζε το Προεδρικό, δεν επηρεαζόταν το αποτέλεσμα της έρευνας;», διερωτήθηκε η Ειρήνη Χαραλαμπίδου.

«Από την πρώτη σας ανακοίνωση καταλάβαμε ότι τους βγάλατε όλους κούππες άπαννες», ανέφερε ο Γιώργος Λουκαΐδης απευθυνόμενος στον Ανδρέα Πασχαλίδη.

«Είπα ότι μπορεί να ήταν λάθος ο τρόπος διατύπωσης στην πρώτη ανακοίνωση. Όταν έλεγα ότι το βίντεο ήταν μονταρισμένο είναι διότι είχα την ευκαιρία να δω το βίντεο των 26 ωρών», διευκρίνισε ο κ. Πασχαλίδης.

«Ο ρόλος μου περιορίζεται στην εκπροσώπηση της εταιρείας. Εν γνώση μου δεν θα εκπροσωπούσα ποτέ εταιρεία που ενεπλάκη σε υβριδική επίθεση εναντίον της ΚΔ. Το υλικό των 26 ωρών είναι αυθεντικό», σημείωσε ο δικηγόρος της εταιρείας Black Cube, Αντώνης Δημητρίου.

«Αν δεν γνωρίζετε τον εντολέα, πως είστε βέβαιος ότι δεν πρόκειται περί υβριδικής επίθεσης;», ρώτησε ο Γιώργος Λουκαΐδης απευθυνόμενος στον Αντώνη Δημητρίου.

«Οι πελάτες μου ανέφεραν ότι δεν πρόκειται για υβριδική επίθεση», απάντησε ο Αντώνης Δημητρίου.

«Δεν θα αναφερθώ στο πόρισμα και στο περιεχόμενο του», υπογράμμισε ο κ. Πασχαλίδης.

«Αν δεν ήταν σε εξέλιξη η διερεύνηση, θα έλεγα τον Γενικό Εισαγγελέα δώσε το πόρισμα», σημείωσε.

«Ο κ. Λουκαΐδης επιμένει να μου βάζει στο στόμα μου λόγια που δεν είπα. Δεν κατέληξα σε οριστικό συμπέρασμα περί υβριδικής επίθεσης. Είναι στη βάση της μαρτυρίας που έχω στα χέρια μου. Αν δεν τα λέει καλά η πρώτη ανακοίνωση, τα λέει η δεύτερη. Το πόρισμα είναι το ίδιο», είπε.

«Αν η μαρτυρία είναι τα βίντεο, τα βίντεο μπορεί να μην γίνουν δεκτά στο δικαστήριο. Το βίντεο το οποίο είδαμε όλοι, όταν λέω ότι δεν είναι αυθεντικό, εννοώ ότι είναι μονταρισμένο. Σαν δικαστής σας λέω ότι το μονταρισμένο βίντεο έχει μηδαμινή αξία», σημείωσε.

Η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική, ανέφερε πως «σύμφωνα με γνωμάτευση του τέως Γενικού Εισαγγελέα τον Φεβρουάριο του 2016 είχε πει ότι η πρακτική που ακολουθείτο να εισηγείται ο Υπουργός Δικαιοσύνης τα πέντε μέλη της ΑΑΔΙΠΑ ήταν λάθος γιατί δεν συνάδει με την ανεξαρτησία της συγκεκριμένης αρχής. Για αυτό τον λόγο είχε εισηγηθεί ότι το ΔΣ της αρχής να διορίζεται με εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα».

Διευκρίνισε ότι τόσο ο διορισμός του 2021 όσο και ο πρόσφατος έγιναν κατόπιν εισήγησης του Γενικού Εισαγγελέα.

«Υπάρχει επιστολή του Γενικού Εισαγγελέα με ημερομηνία 27/5/26 όπου εισηγείται τον διορισμό των πέντε ατόμων που σήμερα είναι τα μέλη της αρχής. Δόθηκε μια παράταση για ένα μήνα και από 1/7 λήφθηκε νέα απόφαση του υπουργικού συμβουλίου και ισχύει πλέον η θητεία της αρχής, όπου προεδρεύει ο κ. Πασχαλίδης», είπε η κ. Πική.

«Δεν έχουμε καμία γνώση ούτε του περιεχομένου του πορίσματος ούτε του βίντεο. Δεν έχουμε κάνει οποιαδήποτε έρευνα. Η νομική μα συνεργάτης έδωσε κατάθεση στην αστυνομία», ανέφερε το μέλος της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, Νίκος Ζαμπακίδης.

«Υποβλήθηκαν συγκεκριμένες ερωτήσεις υπό τη μορφή κατάθεσης. Δεν ετοιμάστηκε έκθεση από την Αρχή κατά της Διαφθοράς», είπε η νομική συνεργάτης της Αρχής κατά της Διαφθοράς, Χρυστάλλα Σωκράτους.

«Οι απαντήσεις που μας έδωσε η κ. Σωκράτους ήταν απαντήσεις τεκμηριωμένες όπως δίδονται σε μια κανονική έκθεση. Οι ερωτήσεις ετοιμαστήκαν και απευθυνθήκαμε στην κ. Σωκράτους μέσω κατάθεσης», σημείωσε ο κ. Πασχαλίδης, ο οποίος στην ανακοίνωσή του αναφέρει την κατάθεση της κ. Σωκράτους ως εμπεριστατωμένη έκθεση.

«Δεν δώσαμε έκθεση σαν Αρχή κατά της Διαφθοράς, απλώς είναι απάντηση στα ερωτήματα. Δεν αναγνωρίζουμε ότι δόθηκε έκθεση», είπε ο κ. Ζαμπακίδης.

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών, Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, δήλωσε ότι η Νομική Υπηρεσία προσπάθησε να περιορίσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της Βουλής.

«Δεν υπήρχε λόγος για νουθεσίες στο κοινοβούλιο», είπε, σημειώνοντας ότι υπάρχει επίγνωση από το σώμα για το μέχρι πού πρέπει και μπορεί να φτάσει ο κοινοβουλευτικός έλεγχος.

Όπως είπε, αν δεν εκδιδόταν η ανακοίνωση του κ. Πασχαλίδη στις 20 Ιουλίου, ενδεχομένως να μη χρειαζόταν η σύγκληση της σημερινής συνεδρίασης, αναφέροντας ότι προέκυψαν συγκεκριμένα ερωτήματα, όπως το από πότε οι ποινικοί ανακριτές εκδίδουν ανακοινώσεις και αν αυτή η ανακοίνωση ήταν εις γνώση της Νομικής Υπηρεσίας, που είναι ο εντολοδόχος του Ποινικού Ανακριτή.

«Ο κ. Πασχαλίδης ήρθε, απάντησε όπως ο ίδιος θεώρησε σωστό σε όσα ερωτήματα θεώρησε ότι έπρεπε να απαντήσει. Είναι σημαντικό ότι παραδέχθηκε λάθος για την έκδοση της ανακοίνωσης και συντακτικές ασάφειες σε πολλά σημεία της ανακοίνωσης», ανέφερε.

Όσον αφορά την πολιτική συζήτηση, ο κ. Δημητρίου είπε ότι οι πολιτικές προεκτάσεις του θέματος είναι εκεί, κάνοντας λόγο για «αφελή προσέγγιση από το Προεδρικό», σημειώνοντας ότι η πολιτική συζήτηση δεν πρόκειται να περιοριστεί από τα ποινικά ζητήματα που ενδεχομένως να προκύψουν.

«Ως Επιτροπή Θεσμών θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το ζήτημα, με σεβασμό προς τις διαδικασίες», είπε.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης, είπε ότι «οι ασήκωτες πολιτικές και θεσμικές ευθύνες του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του, όπως αποκαλύφθηκαν και από το videogate και από την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, παραμένουν ορφανές», αφού, όπως είπε, ακόμα και σήμερα «υπήρξε πλήρης άρνηση από πλευράς Κυβέρνησης να αναληφθεί η οποιαδήποτε ευθύνη για όσα ο κόσμος είδε, άκουσε ή διάβασε».

Ο κ. Λουκαΐδης πρόσθεσε ότι οι σκιές στη διαδικασία της ποινικής διερεύνησης έχουν γίνει «μαύρα σύννεφα» μετά τη σημερινή συνεδρίαση, καθώς τα ερωτήματα έχουν πολλαπλασιαστεί, αφήνοντας εκτεθειμένο τον κ. Πασχαλίδη, όπως είπε, ενώ αναφέρθηκε και στην άρνηση της Νομικής Υπηρεσίας να δώσει απαντήσεις.

«Είμαστε μάρτυρες, όχι μόνο του γνωστού πλέον μηχανισμού διαπλοκής και διαφθοράς που είχε στηθεί με επίκεντρο το Προεδρικό και το Ταμείο της συζύγου του Προέδρου, αλλά και μάρτυρες ενός πέπλου συγκάλυψης που για μια ακόμα φορά κτίζεται για να συγκαλυφθούν οι όποιες πιθανές άλλες ευθύνες».

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Μάριος Πελεκάνος, ανέφερε ότι ο κ. Πασχαλίδης, ο οποίος, όπως είπε, «απάντησε με προθυμία αρκετά από τα ζητήματα που του είχαν υποβληθεί», ωστόσο, πρόσθεσε, υπήρξαν και ερωτήματα που δεν απαντήθηκαν, καθώς η ποινική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Είμαστε εδώ για να συνδράμουμε ώστε να προκύπτει ακόμη περισσότερη διαφάνεια για τα όσα έχουν διαδραματιστεί μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου βίντεο. Δεν είμαστε εδώ ούτε για να ενισχύσουμε το τοξικό κλίμα που επιχειρούν κάποιοι, ούτε για να λαϊκίσουμε», είπε.

Ο κ. Πελεκάνος επεσήμανε ότι παραμένουν ανοιχτές τρεις πτυχές: το ενδεχόμενο αυτοί που παράγγειλαν το βίντεο να το έκαναν επειδή επιθυμούσαν να πλήξουν τη Δημοκρατία, η διάπραξη τυχόν ποινικών ή άλλων αδικημάτων, και η πολιτικο-ηθική πτυχή. Αναμένουμε, συνέχισε, ότι μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών θα δοθούν στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες και ολόκληρο το πόρισμα, ώστε να μπορέσει ο λαός και τα πολιτικά κόμματα να κρίνουμε αν πολιτικά πρόσωπα έχουν διαπράξει το οποιοδήποτε αδίκημα ή επιδίωξαν να αποκομίσουν ίδια οφέλη.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ζαχαρίας Κουλίας, είπε ότι θεωρεί ότι ο κ. Πασχαλίδης «καλόπιστα» εξέδωσε την ανακοίνωσή του, αλλά «δεν είναι όλοι με τις νομικές του γνώσεις» και έτυχαν διαφόρων ερμηνειών. «Θεωρώ ότι ο κ. Πασχαλίδης είναι ένας έγκυρος δικαστικός, που κάνει τη δουλειά του έγκυρα και σωστά και έχει την εκτίμησή μου ως πρώην δικαστικός, εξεταστής του πορίσματος και της Αρχής της οποίας προεδρεύει», ενώ σημείωσε ότι ο κ. Πασχαλίδης δεν είναι από αυτούς που θα προσπαθούσαν να εκμαιεύσουν διορισμό.

Απαντώντας σε ερώτηση κατά πόσο έγινε σωστά η διερεύνηση, είπε ότι τελικός κριτής είναι τα δικαστήρια. Ερωτηθείς αν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, ο κ. Κουλίας παρέπεμψε στις παραιτήσεις του κ. Χαραλάμπους και της πρώτης Κυρίας από το Ταμείο, σημειώνοντας ότι υπήρξαν πολιτικές προεκτάσεις από το βίντεο.

Η Βουλευτής του κινήματος "Άλμα", Ειρήνη Χαραλαμπίδου, είπε ότι ο κ. Πασχαλίδης επιχείρησε να ανασκευάσει τις αρχικές του τοποθετήσεις, δηλώνοντας προσβεβλημένος από την ερμηνεία τους. «Την ερμηνεία είναι το Προεδρικό που την έκανε», είπε, ρωτώντας ποιοι παρεξήγησαν τον κ. Πασχαλίδη.

«Υπάρχουν πολλά στην πρώτη ανακοίνωση που δεν εξηγήθηκαν επαρκώς σήμερα», είπε, προσθέτοντας ότι αιωρείται ο τρόπος και ο λόγος που έγραψε τα γεγονότα σε εκείνη την ανακοίνωση.

Η κ. Χαραλαμπίδου έψεξε, επίσης, το γεγονός ότι το πόρισμα δόθηκε τη μέρα της εισβολής, αλλά και το γεγονός ότι η Νομική Υπηρεσία απέφυγε να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερωτήματα, αναφέροντας ότι η Βουλή έχει υποχρέωση να διασώσει την εμπιστοσύνη του κόσμου στους θεσμούς του κράτους.

Η Νομική Υπηρεσία πρέπει να δώσει χρονοδιαγράμματα για το πότε θα τελειώσει με τις έρευνες, «σε έξι μήνες, σε ένα χρόνο, μετά τις προεδρικές εκλογές;», είπε.

Η Βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, Νταϊάνα Κωνσταντινίδου, είπε ότι είναι προβληματική η μη αποκάλυψη του πορίσματος. Όπως είπε, το σωστό και το εύλογο θα ήταν ο κ. Πασχαλίδης να δώσει το πόρισμα στη δημοσιότητα, αφαιρώντας τα σημεία που γίνεται αναφορά σε προσωπικά δεδομένα ή θέματα εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του κόσμου.

«Ο κόσμος θέλει να ακούσει, θέλει να δει το πόρισμα. Θέλουμε και εμείς να δούμε ποιες είναι οι θεσμικές συνέπειες», ανέφερε. Χωρίς την αποκάλυψη του πορίσματος δεν μπορούμε να μιλούμε για συγκεκριμένες θεσμικές συνέπειες, αλλά «καταλήγουμε να λέμε αερολογίες», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ