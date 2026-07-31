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Νέες ταυτότητες: Ικανοποιημένος ο ΔΗΣΥ με την απόφαση του ΥΠΕΣ, καταθέτει όμως πρόταση νόμου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Δημοκρατικός Συναγερμός υποστηρίζει ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν το δικαίωμα επιλογής και ζητά η ρύθμιση να κατοχυρωθεί νομοθετικά, χωρίς να επαφίεται στην εκτελεστική εξουσία

Ικανοποίηση εκφράζει ο Δημοκρατικός Συναγερμός για την απόφαση της κυβέρνησης να επαναφέρει στις ταυτότητες τα στοιχεία του πατέρα και της μητέρας, ωστόσο ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει και σε κατάθεση νόμου.

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Σε ανακοίνωσή του Ο ΔΗΣΥ αναφέρει ότι «είχε από την πρώτη στιγμή ξεκαθαρίσει ότι ήταν αντίθετος με την κατάργηση των συγκεκριμένων στοιχείων, υποστηρίζοντας το δικαίωμα επιλογής του κάθε πολίτη για αφαίρεσή τους».

Παράλληλα, σημειώνει ότι το κόμμα θα καταθέσει πρόταση νόμου, ώστε το ζήτημα να ρυθμιστεί με σαφήνεια χωρίς διακριτική ευχέρεια στην εκτελεστική εξουσία.

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