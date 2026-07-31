Στα €65,3 δισ. τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία των νοικοκυριών τον Μάρτιο

Στα 65,3 δισ. ευρώ ανήλθε το ενεργητικό των νοικοκυριών σε χρηματοοικονομικά μέσα στο τέλος Μαρτίου 2026, ενώ το χρέος τους διαμορφώθηκε στα 20,1 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τους Τριμηνιαίους Χρηματοοικονομικούς Λογαριασμούς που δημοσίευσε την Παρασκευή η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ).

Η ΚΤΚ αναφέρει ότι ο δείκτης χρέους των νοικοκυριών ανήλθε στο 55% του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ωστόσο, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2016, ο δείκτης χρέους καταγράφει σημαντική μείωση κατά 63%.

Από το σύνολο των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων των νοικοκυριών, το 53% αφορά μετρητά, καταθέσεις και δάνεια, το 26% μετοχές, το 17% λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία και το 4% χρεόγραφα.

Όσον αφορά τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, το ενεργητικό τους σε χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στα 79,6 δισ. ευρώ, ενώ το χρέος τους διαμορφώθηκε στα 40 δισ. ευρώ. Ο σχετικός δείκτης χρέους διαμορφώθηκε στο 109% του ΑΕΠ, σημειώνοντας επίσης οριακή αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά σημαντική μείωση κατά 97% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2016.

Η κατανομή του ενεργητικού των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών ήταν 22% σε μετρητά και καταθέσεις, 5% σε δάνεια, 0,5% σε χρεόγραφα, 39% σε μετοχές και 33% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Στον χρηματοπιστωτικό τομέα, το ενεργητικό των ασφαλιστικών εταιρειών σε χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στα 6,1 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος να είναι επενδεδυμένο σε μετοχές (45%) και χρεόγραφα (29%).

Οι επενδυτικοί οργανισμοί διέθεταν χρηματοοικονομικό ενεργητικό 7,6 δισ. ευρώ, εκ του οποίου το 80% ήταν επενδυμένο σε μετοχές, ενώ τα συνταξιοδοτικά ταμεία κατείχαν χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 5 δισ. ευρώ, με τις μετοχές να αποτελούν επίσης τη μεγαλύτερη κατηγορία επενδύσεων (55%).

Πηγή: ΚΥΠΕ