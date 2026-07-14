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Junior Eurovision 2026: Αυτός είναι ο 13χρονος που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Χάρης Γεωργίου επιλέχθηκε ανάμεσα σε 209 συμμετοχές – Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Μάλτα στις 24 Οκτωβρίου, ενώ το τραγούδι θα ανακοινωθεί αργότερα

Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου ανακοινώνει ότι ο 13χρονος Χάρης Γεωργίου θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον διαγωνισμό Junior Eurovision Song Contest 2026, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στη Μάλτα στις 24 Οκτωβρίου 2026 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΡΙΚ.

Η επιλογή ολοκληρώθηκε έπειτα από μια διαδικασία, η οποία συγκέντρωσε ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον. Συνολικά υποβλήθηκαν 209 αιτήσεις συμμετοχής.

Το τραγούδι με το οποίο η Κύπρος θα συμμετάσχει στην Junior Eurovision Song Contest 2026 θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Το ΡΙΚ συγχαίρει θερμά τον Χάρη Γεωργίου και εύχεται κάθε επιτυχία στην προετοιμασία του για τον διαγωνισμό. Παράλληλα, εκφράζει τις ειλικρινείς του ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά του σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής, καθώς και στις οικογένειές τους, για το υψηλό επίπεδο, την προσπάθεια και τον ενθουσιασμό που επέδειξαν.

Αποτελεί νέα πολιτική του ΡΙΚ η συμμετοχή της Κύπρου και σους τρεις μουσικούς διαγωνισμούς της EBU – Eurovision Song Contest, Junior Eurovision Song Contest και  Eurovision Young Musicians – με στόχο να δοθεί η ευκαιρία σε νέους και νέες της Κύπρου να συμμετέχουν σε μουσικούς διαγωνισμούς υψηλού επιπέδου και διεθνούς εμβέλειας.

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