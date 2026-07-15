Διεθνής αναγνώριση για τις πρωτοβουλίες του Πανεπιστημίου Frederick κατά της παρενόχλησης και της έμφυλης βίας

Το Πανεπιστήμιο Frederick συμμετείχε σε παρουσίαση καλών πρακτικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παρενόχλησης και της έμφυλης βίας, η οποία διοργανώθηκε από τον οργανισμό Advance HE, με τη συμμετοχή πανεπιστημίων από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και την Κύπρο.

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, κα Νατάσσα Φρειδερίκου, παρουσίασε την εκστρατεία «Δείξε Κόκκινη Κάρτα», μια πρωτοβουλία που προσεγγίζει ολιστικά τη βία στις συντροφικές σχέσεις των νέων, με την εμπλοκή των φοιτητών και φοιτητριών και τη συστηματική αξιοποίηση των εμπειριών τους για τον σχεδιασμό δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης.

Η εκστρατεία «Δείξε Κόκκινη Κάρτα», η οποία ξεκίνησε από το 2014 και εξελίσσεται διαρκώς μέχρι σήμερα, περιλαμβάνει έναν συνεχή κύκλο έρευνας, ενημέρωσης και εκπαίδευσης που βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή της πανεπιστημιακής κοινότητας. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει ερωτηματολόγια για τη διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των νέων απέναντι στη βία στις συντροφικές σχέσεις, εκστρατείες ευαισθητοποίησης βασισμένες σε πραγματικές εμπειρίες φοιτητών και φοιτητριών, καθώς και εκπαιδευτικά εργαστήρια για την αναγνώριση και πρόληψη επιβλαβών συμπεριφορών.

«Πρώτα ακούσαμε, μετά καταγράψαμε, στη συνέχεια ερευνήσαμε και τέλος σχεδιάσαμε τις παρεμβάσεις μας», ανέφερε η Πρόεδρος κατά την παρουσίαση της εκστρατείας, η οποία έτυχε ιδιαίτερα θετικής ανταπόκρισης από τα άτομα που συμμετείχαν. «Η μεγαλύτερη αξία της πρωτοβουλίας», πρόσθεσε, «δεν ήταν μία μόνο εκστρατεία, αλλά η δημιουργία μιας διαδικασίας που μας επιτρέπει να ακούμε συνεχώς την πανεπιστημιακή μας κοινότητα και να προσαρμόζουμε τις δράσεις μας στις πραγματικές της ανάγκες».

Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Frederick στη διεθνή αυτή πρωτοβουλία επιβεβαιώνει τη διαχρονική δέσμευσή του στην προώθηση ενός ασφαλούς, συμπεριληπτικού και ισότιμου ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Το Πανεπιστήμιο έχει θέσει την πρόληψη της παρενόχλησης, της σεξουαλικής παρενόχλησης και κάθε μορφής έμφυλης βίας ως βασική προτεραιότητα, μέσα από πολιτικές, δράσεις ενημέρωσης και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες.

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι ένα από τα πρώτα πανεπιστήμια στην Κύπρο που έλαβαν την πιστοποίηση Athena Swan Bronze Award, μια διεθνή διάκριση που απονέμεται από τον οργανισμό Advance HE σε ακαδημαϊκά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο για τις δράσεις, τις πολιτικές και τον στρατηγικό προσανατολισμό τους στην προώθηση της έμφυλης ισότητας.

Η απόκτηση της διάκρισης Athena Swan Bronze Award προϋποθέτει την επιτυχία σε μια ιδιαίτερα αναλυτική και απαιτητική διαδικασία αξιολόγησης, η οποία εξετάζει όλες τις πτυχές της λειτουργίας ενός πανεπιστημίου, από τη διοίκηση και τη στελέχωση μέχρι τη διδασκαλία, την έρευνα και την εμπειρία των φοιτητών και φοιτητριών. Η πιστοποίηση απονέμεται σε ιδρύματα που αποδεικνύουν έμπρακτα τη δέσμευσή τους στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου γυναίκες και άνδρες έχουν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής, εξέλιξης και επιτυχίας.

Η παρουσίαση της πρωτοβουλίας στο διεθνές αυτό φόρουμ ανέδειξε ότι πρακτικές που αναπτύσσονται στην Κύπρο μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στον διεθνή διάλογο για την πρόληψη της έμφυλης βίας και την προώθηση ασφαλών και συμπεριληπτικών πανεπιστημιακών κοινοτήτων.