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| Κύπρος

Έρχεται καύσωνας: Κίτρινη προειδοποίηση για 40άρι εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία - Πότε τίθεται σε ισχύ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Στους 40 βαθμούς η θερμοκρασία στο εσωτερικό

Κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά ψηλή θερμοκρασία εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας η οποία τίθεται σε ισχύ αύριο Πέμπτη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ στις 14:00 το μεσημέρι και θα διαρκέσει μέχρι τις 16:30 της ίδιας ημέρας, ενώ σημειώνεται ότι η μέγιστη θερμοκρασία στο εσωτερικό αναμένεται να ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς κελσίου.

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ΚΑΙΡΟΣΚΙΤΡΙΝΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

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