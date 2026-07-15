Έρχεται καύσωνας: Κίτρινη προειδοποίηση για 40άρι εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία - Πότε τίθεται σε ισχύ

Κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά ψηλή θερμοκρασία εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας η οποία τίθεται σε ισχύ αύριο Πέμπτη.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ στις 14:00 το μεσημέρι και θα διαρκέσει μέχρι τις 16:30 της ίδιας ημέρας, ενώ σημειώνεται ότι η μέγιστη θερμοκρασία στο εσωτερικό αναμένεται να ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς κελσίου.
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ— CYMET (@CyMeteorology) July 15, 2026
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΑΡ.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ: 30
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ: ΚΙΤΡΙΝΟ
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ: 1400 T.X. 16/07/2026 ΜΕΧΡΙ: 1630 T.X. 16/07/2026 pic.twitter.com/ZVKsqXjtCK