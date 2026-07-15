Havadis: «Πολύ, πολύ ύποπτη» η σύλληψη των δύο Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Αυτή η σύλληψη είναι πολύ, πολύ ύποπτη», η τουρκοκυπριακή εφημερίδα Havadis αναφέρεται στην κράτηση 2 Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα, εκφράζοντας σοβαρές επιφυλάξεις για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η υπόθεση από την κατοχική «αστυνομία».

Στο δημοσίευμα, η εφημερίδα υποστηρίζει ότι οι δύο Ελληνοκύπριοι συνελήφθησαν με τον ισχυρισμό ότι πέρασαν από το οδόφραγμα του Λιμνίτη χωρίς να υποβληθούν σε έλεγχο εισόδου. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην κατάθεση της «αστυνομίας» ενώπιον του «δικαστηρίου», σύμφωνα με την οποία στην κατοχή του ενός εκ των δύο εντοπίστηκε έγγραφο που καταδεικνύει ότι υπηρετεί ως φαντάρος στην Εθνική Φρουρά.

Η Havadis υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη αναφορά δημιουργεί την υποψία πως η υπόθεση επιχειρείται να λάβει πολιτικές διαστάσεις.

«Προκάλεσε εντύπωση»

Το δημοσίευμα συνδέει τη νέα υπόθεση με την προηγούμενη σύλληψη πέντε Ελληνοκυπρίων, οι οποίοι, όπως αναφέρει η εφημερίδα, συνελήφθησαν χωρίς να έχουν διαπράξει αδίκημα και δικάζονταν επί μήνες ενώ παρέμεναν υπό κράτηση.

«Μετά τους Ελληνοκύπριους που συνελήφθησαν άδικα και δικάστηκαν επί μήνες υπό κράτηση, προκάλεσε υποψίες η σύλληψη ακόμη δύο Ελληνοκυπρίων από την αστυνομία, με τον ισχυρισμό ότι πέρασαν παράνομα στην τδβκ», αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δύο συνελήφθησαν με την αιτιολογία ότι δεν πραγματοποίησαν έλεγχο εισόδου στο οδόφραγμα του Λιμνίτη και οδηγήθηκαν ενώπιον «δικαστηρίου» αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της «παραβίασης στρατιωτικής απαγορευμένης ζώνης πρώτου βαθμού».

Η Havadis επισημαίνει ως ιδιαίτερα παράδοξο το γεγονός ότι ένα σημείο διέλευσης, στο οποίο μπορεί να μεταβεί οποιοσδήποτε πολίτης, χαρακτηρίζεται για τις ανάγκες της υπόθεσης ως «στρατιωτική περιοχή».

Τι ανέφερε η «αστυνομία»

Ενώπιον του «δικαστηρίου» κατέθεσε ο «αστυνομικός» Ορτσούν Καρανταγί, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι στις 12 Ιουλίου 2026, γύρω στις 13:02, οι δύο έφτασαν στο σημείο ελέγχου διαβατηρίων του οδοφράγματος του Λιμνίτη.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, οι δύο Ελληνοκύπριοι δεν υποβλήθηκαν σε οποιαδήποτε διαδικασία ελέγχου από τις κατοχικές «αρχές» και εισήλθαν στα κατεχόμενα με σαλούν όχημα.

Η «αστυνομία» υποστήριξε ότι με την είσοδό τους χωρίς προηγούμενο έλεγχο διέπραξαν το αδίκημα της «παραβίασης στρατιωτικής απαγορευμένης ζώνης πρώτου βαθμού».

Οι δύο Ελληνοκύπριοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν αργότερα την ίδια ημέρα, όταν επιχείρησαν να επιστρέψουν στις ελεύθερες περιοχές μέσω του οδοφράγματος Αστρομερίτη.

Η αναφορά στην Εθνική Φρουρά

Το σημείο στο οποίο επικεντρώνει περισσότερο την κριτική της η τουρκοκυπριακή εφημερίδα αφορά την αναφορά της «αστυνομίας» στην ιδιότητα του ενός εκ των δύο ως φαντάρου.

Όπως αναφέρθηκε ενώπιον του «δικαστηρίου», στην κατοχή του βρέθηκε έγγραφο που έδειχνε ότι υπηρετεί ως φαντάρος στην Εθνική Φρουρά.

Η Havadis σημειώνει ότι δεν υπάρχει περιορισμός στη μετάβαση Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα λόγω της στρατιωτικής τους ιδιότητας, υπογραμμίζοντας πως ακόμη και ενεργοί ή έφεδροι στρατιωτικοί μπορούν να διέρχονται από τα οδοφράγματα.

Για τον λόγο αυτό, στο δημοσίευμα διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι η κατοχική «αστυνομία» προέβαλε τη συγκεκριμένη πληροφορία προκειμένου να επηρεάσει το «δικαστήριο» και να προσδώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στην υπόθεση.

Η «αστυνομία» ζήτησε την κράτηση των δύο Ελληνοκυπρίων για ακόμη δύο ημέρες, επικαλούμενη την ανάγκη εξέτασης υλικού από κάμερες ασφαλείας και διερεύνησης των θεληματικών καταθέσεων που έδωσαν οι ύποπτοι.

Ο «δικαστής» Σεβκέτ Γκαζί, αφού άκουσε τις θέσεις της «αστυνομίας», ενέκρινε το αίτημα και διέταξε την κράτηση των δύο για περίοδο δύο ημερών.