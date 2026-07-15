Ακόμα ένα βήμα προς τη συντόμευση επίλυσης των φορολογικών διαφορών - Στην Επιτροπή Νομικών για κατ' άρθρον συζήτηση

Με στόχο την επιτάχυνση της εξέτασης φορολογικών διαφορών, η βουλεύτρια του ΔΗΣΥ Φωτεινή Τσιρίδου κατέθεσε στις 9 Ιουλίου 2026 πρόταση νόμου για τροποποίηση των περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμων του 1978 έως (Αρ. 2) του 2025.

Η πρόταση κατατέθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, της οποίας προεδρεύει η κ. Τσιρίδου και αναμένεται να ξεκινήσει η κατ' άρθρον συζήτηση σητν Επιτροπή, όπως δήλωσε η βουλεύτρια στον «Π». Στόχος των νομοθετικών αλλαγών, όπως εξήγησε και η ίδια, είναι να διορθωθούν τα νομοθετικά κενά που εγκλωβίζουν τους πολίτες και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις σε χρονοβόρες δικαστικές διαμάχες.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση, σκοπός είναι η συντόμευση των προθεσμιών που ισχύουν κατά την εξέταση ένστασης κατά επιβληθείσας φορολογίας από τον Έφορο Φορολογίας, καθώς και για την υποβολή της απαιτούμενης έκθεσης στο Εφοριακό Συμβούλιο σε περίπτωση άσκησης ιεραρχικής προσφυγής.

Ειδικότερα, προτείνεται η μείωση από 12 σε έξι μήνες της προθεσμίας εντός της οποίας ο Έφορος Φορολογίας δύναται να ζητήσει από τον ενιστάμενο πρόσθετα στοιχεία ή πληροφορίες που θεωρεί αναγκαία για την εξέταση της υπόθεσης. Παράλληλα, η απόφαση επί ένστασης θα πρέπει να εκδίδεται εντός 18 μηνών από την υποβολή της, αντί εντός τριών ετών που προβλέπεται σήμερα. Επιπρόσθετα, η προθεσμία για την υποβολή έκθεσης και σχετικών στοιχείων στο Εφοριακό Συμβούλιο σε περίπτωση ιεραρχικής προσφυγής μειώνεται από τρεις σε δύο μήνες.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι οι προτεινόμενες αλλαγές κρίνονται αναγκαίες λόγω της ιδιαίτερης σημασίας των φορολογικών διαφορών τόσο για το κράτος όσο και για τους φορολογουμένους. Όπως σημειώνεται, για τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες η έγκαιρη διευθέτηση τέτοιων διαφορών είναι καθοριστική για την προβλεψιμότητα, τον οικονομικό προγραμματισμό και την ασφάλεια δικαίου, ενώ οι προτεινόμενες ρυθμίσεις «εισάγουν μια ουσιαστική τομή στο φορολογικό διοικητικό δίκαιο» και συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της διοικητικής διαδικασίας.

Ευρύτερη μεταρρυθμιστική προσπάθεια

Η νέα πρόταση έρχεται να προστεθεί σε μια ευρύτερη δέσμη νομοθετικών παρεμβάσεων που προωθεί η κ. Τσιρίδου από τον Σεπτέμβριο του 2025 με κοινό παρονομαστή τη συντόμευση των διαδικασιών επίλυσης φορολογικών διαφορών.

Τρεις προηγούμενες προτάσεις νόμου της βουλεύτριας, οι οποίες έχουν ήδη ολοκληρώσει το στάδιο της συζήτησης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών και αναμένεται να προχωρήσουν σε κατ’ άρθρον εξέταση, προβλέπουν τη μείωση από 12 σε έξι μήνες της προθεσμίας εντός της οποίας το Εφοριακό Συμβούλιο εξετάζει ιεραρχικές προσφυγές τόσο σε υποθέσεις που διέπονται από τον περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμο όσο και σε υποθέσεις που αφορούν τον περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμο.

Παράλληλα, ξεχωριστή πρόταση νόμου για τροποποίηση του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμου, εισηγείται όπως οι αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου επί προσφυγών που αφορούν φορολογικές διαφορές εκδίδονται εντός ενός έτους από την ημερομηνία καταχώρισης της προσφυγής. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της συγκεκριμένης πρότασης, η απουσία ρητής προθεσμίας για την έκδοση των αποφάσεων μπορεί να παρατείνει σημαντικά την όλη διαδικασία μέσω διαδοχικών ενστάσεων και προσφυγών, με αποτέλεσμα φορολογικές υποθέσεις να παραμένουν εκκρεμείς για μεγάλα χρονικά διαστήματα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να μην τελεσιδικούν.

Κίνδυνος για την ελκυστικότητα της Κύπρου

Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες κατατίθενται σε μια περίοδο κατά την οποία το ζήτημα της ταχύτητας επίλυσης φορολογικών διαφορών βρίσκεται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου. Σε πρόσφατη ημερίδα για τη φορολογική δικαιοσύνη, που διοργάνωσαν ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, η Ernst & Young και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, επισημάνθηκε ότι οι καθυστερήσεις στις φορολογικές υποθέσεις εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση για το σύστημα φορολογικής δικαιοσύνης και την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας. Ο Σίμος Σίμου, συνέταιρος Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών της EY Law, είχε αναφέρει ότι οι καθυστερήσεις στην εκδίκαση φορολογικών υποθέσεων εξακολουθούν να επηρεάζουν τη συνολική ανταγωνιστικότητα της χώρας, παρά τις υψηλές επιδόσεις της Κύπρου σε διεθνείς δείκτες επιχειρηματικότητας.

Η συζήτηση που θα ακολουθήσει στην Επιτροπή Νομικών αναμένεται να καταδείξει κατά πόσο οι προτεινόμενες τροποποιήσεις μπορούν να επιταχύνουν τη διεκπεραίωση φορολογικών διαφορών και να ενισχύσουν την ασφάλεια δικαίου, ζήτημα που συνδέεται άμεσα τόσο με τα δικαιώματα των φορολογουμένων όσο και με την οικονομική αξιοπιστία της χώρας.