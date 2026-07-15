«Εκατομμύρια σε μάρκες καζίνο στα κατεχόμενα» – Οι ισχυρισμοί που καίνε τον Τούρκο τραγουδιστή Χαλούκ Λεβέντ

Αναφορές σε αγορές μαρκών αξίας εκατομμυρίων τουρκικών λιρών σε καζίνο της κατεχόμενης Κύπρου περιλαμβάνει η κατάθεση του πρώην οδηγού του του συλληφθέντος Τούρκου ροκ σταρ Χαλούκ Λεβέντ, Ιλκέρ Τσετίν, στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για την φιλανθρωπική οργάνωση Ahbap.

Σύμφωνα με τη Μιλλιέτ, ο Τσετίν υποστήριξε στην κατάθεσή του στην αστυνομία ότι ο Χαλούκ Λεβέντ, ιδρυτής της φιλανθρωπικής οργάνωσης, ταξίδευε στην κατεχόμενη Κύπρο και αγόραζε μάρκες καζίνο αξίας εκατομμυρίων λιρών.

Ο Ιλκέρ Τσετίν, ο οποίος επίσης τέθηκε υπό κράτηση στο πλαίσιο της έρευνας, ανέφερε ότι εργάστηκε ως οδηγός του Λεβέντ για περίπου τριάμισι χρόνια και αποχώρησε πριν από έναν χρόνο.

Όπως ισχυρίστηκε, ο τραγουδιστής χρησιμοποιούσε επανειλημμένα τον τραπεζικό του λογαριασμό, καθώς και λογαριασμούς άλλων εργαζομένων, για τη μεταφορά χρηματικών ποσών.

Ο πρώην οδηγός κατέθεσε ότι ο Λεβέντ τού έστελνε μέσω WhatsApp οδηγίες για τις συναλλαγές, ζητώντας του να δέχεται χρήματα στον λογαριασμό του και στη συνέχεια να τα μεταφέρει σε άλλα πρόσωπα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ποσά κατατίθεντο με αιτιολογίες όπως «δάνειο» ή «επιστροφή» και στη συνέχεια μεταφέρονταν στους τραπεζικούς λογαριασμούς προσώπων που του υποδείκνυε ο Χαλούκ Λεβέντ.

Ο Τσετίν υποστήριξε ακόμη ότι ο τραγουδιστής δεν διέθετε δική του τραπεζική ή πιστωτική κάρτα και χρησιμοποιούσε για τις οικονομικές συναλλαγές του λογαριασμούς συνεργατών και εργαζομένων του.

Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στην κατάθεση του πρώην οδηγού και δεν συνιστούν αποδεδειγμένα ευρήματα των δικαστικών αρχών.

Ο Χαλούκ Λεβέντ είναι ένας από τους πιο γνωστούς τραγουδιστές στην Τουρκία και ιδρυτής της φιλανθρωπικής οργάνωσης Ahbap. Συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας της Εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης σχετικά με καταγγελίες ότι δωρεές που συγκεντρώθηκαν στο όνομα της οργάνωσης μεταφέρονταν σε προσωπικούς λογαριασμούς υπόπτων. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης εξετάζονται οικονομικές συναλλαγές, τραπεζικοί λογαριασμοί και πιθανή χρήση λογαριασμών συνεργατών του.

Πηγή: ΚΥΠΕ