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Επέλεξε Κύπρο η Φαίη Σκορδά – Η χλιδάτη καλοκαιρινή απόδραση στο νησί μας (εικόνες)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η παρουσιάστρια επέλεξε την Κύπρο για ξεκούραση μετά το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν

Την Κύπρο επέλεξε για τις φετινές καλοκαιρινές της διακοπές η Φαίη Σκορδά, η οποία βρίσκεται στην Πάφο.

Η παρουσιάστρια ταξίδεψε από την Ελλάδα στην Κύπρο για να απολαύσει ημέρες ξεκούρασης, μετά την ολοκλήρωση μιας απαιτητικής τηλεοπτικής χρονιάς.

Κατά την παραμονή της στην Πάφο μένει σε πεντάστερο ξενοδοχείο, μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η καλοκαιρινή απόδραση πραγματοποιείται λίγο πριν από την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν, με τη Φαίη Σκορδά να αξιοποιεί το διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις για ξεκούραση και οικογενειακές στιγμές.

Δείτε εικόνες: 





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