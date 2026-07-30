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Κωνσταντίνα Ευριπίδου: Ρομαντικές διακοπές στη Σαντορίνη με τον Φίλιππο Μιχόπουλο – Δείτε εικόνες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η Κύπρια παρουσιάστρια απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της στο κυκλαδίτικο νησί, όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά ο σύντροφός της

Τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Σαντορίνη απολαμβάνει η Κωνσταντίνα Ευριπίδου, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Φίλιππο Μιχόπουλο.

Το ζευγάρι περνά μέρος του καλοκαιριού στο κυκλαδίτικο νησί, όπου ο Φίλιππος Μιχόπουλος δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον ξενοδοχειακό τομέα.

Η Κωνσταντίνα Ευριπίδου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπο από το ηλιοβασίλεμα, ποζάροντας με φόντο το Αιγαίο.

Η ραδιοφωνική παραγωγός και επιχειρηματίας φαίνεται να απολαμβάνει στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης στη Σαντορίνη, μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Δείτε εικόνες: 




 

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