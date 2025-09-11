ΒΙΝΤΕΟ: Πώς είναι σήμερα η ηθοποιός Ναταλία Λιονάκη -«Ξυπνάει καθημερινά πριν από τις 5:00 με άλλες δύο μοναχές και προσεύχονται»

Ένα νέο κεφάλαιο έχει ανοίξει στη ζωή της η Ναταλία Λιονάκη, με τη γνωστή ηθοποιό να ζει πλέον ως μοναχή Φεβρωνία στην Κένυα.

Άτομο από το νέο περιβάλλον της στην αφρικανική χώρα μίλησε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Το 'χουμε» για το πώς ζει σήμερα η Ναταλία Λιονάκη, ενώ προβλήθηκαν και φωτογραφίες από την καθημερινότητά της στην Αφρική.

«Τη γερόντισσα Φεβρωνία τη γνωρίζω από το 2018, δεν μου είχε πει ποτέ ότι ήταν γνωστή ηθοποιός στην Ελλάδα. Το έμαθα τυχαία πριν από λίγο καιρό από μια Ελληνίδα πιστή που μας επισκέφθηκε. Βλέποντας τις φωτογραφίες της ως ηθοποιό και αποσπάσματα από ταινίες της στο διαδίκτυο, σοκαρίστηκα. Δεν θυμίζει σε τίποτα τη μοναχή που βλέπω καθημερινά. Η μοναχή Φεβρωνία δεν θέλει δημοσιότητα, ζει με ταπεινότητα. Είναι πολύ αφοσιωμένο άτομο και ζει ευτυχισμένη εδώ στο μοναστήρι στην Κένυα και μάλιστα είναι μεγαλόσχημη μοναχή. Υπηρετεί τους πεινασμένους και τους αρρώστους. Όσα κάνει πλέον, τα κάνει για τα φτωχά παιδιά της περιοχής, έχει δώσει όλη της τη ψυχή και τη ζωή σε αυτό το πράγμα» ανέφερε αρχικά, και συνέχισε:

«Ξυπνάει καθημερινά πριν από τις 5:00 μαζί με τις άλλες δύο μοναχές και ξεκινούν το έργο τους με προσευχή. Φροντίζει τα λουλούδια στους κήπους εδώ, μαγειρεύει για τα ορφανά και προσφέρει φροντίδα σε όποιον χρειάζεται. Ζει με τα απολύτως αναγκαία, μοιράζεται το κελί της μαζί με μια μοναχή ακόμα. Σέβεται πάρα πολύ την τοπική κουλτούρα, δεν απορρίπτει κανέναν, έχει μια τεράστια αγκαλιά για όλους. Μάλιστα, επειδή βρίσκεται αρκετά χρόνια μαζί μας, πλέον έχει αρχίσει να μιλάει δειλά τα Σουαχίλι», περιέγραψε για την καθημερινότητά της στην Αφρική.

«Μας έχει απαγορεύσει να την ενοχλούμε», είπε θεία της Ναταλίας Λιονάκη

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και θεία της Ναταλίας Λιονάκη, η οποία παραδέχτηκε ότι πλέον δεν έχει καμία επαφή μαζί της:

«Όταν καθόταν στις Μοίρες με τον πατέρα της, σμίγαμε καμιά φορά, αλλά τώρα έχω να τη δω χρόνια. Αφού πήγε στο μοναστήρι, που δεν θέλανε οι γονείς της, δεν την ξαναείδα. Δεν έχουμε κρατήσει επικοινωνία όλα αυτά τα χρόνια. Ούτε η μάνα της, ούτε ο πατέρας της στήριξαν την απόφαση να γίνει μοναχή, αλλά αυτή έφυγε, πήγε εκεί και είχε απαγορεύσει να την ενοχλούμε. Πώς πήρε αυτή την απόφαση, δεν ξέρω… Το πρόσωπό της το θαμπό… Το ωραίο… Παναγία μου! Ήταν κούκλα. Το επεισόδιο το βάζουν καμιά φορά κι εμφανίζεται στο έργο».

«Εγώ δεν είμαι κατά της θρησκείας, ό,τι θέλει ο καθένας. Αντέδρασα κι εγώ στην απόφασή της να γίνει μοναχή, είπα "κρίμα τα νιάτα της", αλλά του Θεού το θέλημα δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει», δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό η θεία της Ναταλίας Λιονάκη.

Πηγή: iefimerida.gr