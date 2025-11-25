Aπό την αποθέωση του Χόλιγουντ στην παρακμή: Πώς ο Κέβιν Σπέισι κατέληξε να περιφέρεται με μια βαλίτσα

Για περισσότερο από δύο δεκαετίες, ο Κέβιν Σπέισι αποτελούσε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες του αμερικανικού κινηματογράφου. Βραβεύτηκε δύο φορές με Όσκαρ, πρωταγωνίστησε σε μερικές από τις πιο επιδραστικές ταινίες των τελευταίων χρόνων και αποτέλεσε το συνώνυμο της «υψηλής» υποκριτικής. Η πτώση του, όμως, υπήρξε εξίσου θεαματική με την άνοδό του και ίσως ακόμη πιο απότομη.

Το 2017, στο αποκορύφωμα της επιτυχίας του House of Cards, το όνομα του Σπέισι απασχόλησε ιδιαίτερα το κίνημα #MeToo. Σειρά καταγγελιών, που περιλάμβαναν σεξουαλική παρενόχληση και ανάρμοστη συμπεριφορά, τον μετέτρεψε μέσα σε λίγες εβδομάδες από αναγνωρισμένο πρωταγωνιστή σε πρόσωπο που τα στούντιο απέφευγαν. To Netflix διέκοψε άμεσα κάθε συνεργασία μαζί του, ταινίες στις οποίες συμμετείχε μοντάρονταν εκ νέου για να αφαιρεθούν οι σκηνές του και μελλοντικά πρότζεκτ ακυρώθηκαν χωρίς δεύτερη σκέψη.

Αν και ο Σπέισι απαλλάχθηκε από τις βασικές κατηγορίες (το 2022 στη Νέα Υόρκη και το 2023 στο Λονδίνο) η ζημιά για την επαγγελματική και προσωπική του φήμη είχε ήδη συντελεστεί. Παράλληλα, μια δικαστική απόφαση τον υποχρέωσε να καταβάλει περίπου 31 εκατομμύρια δολάρια στους παραγωγούς του House of Cards για παραβίαση όρων στη σύμβαση που είχε, ένα ποσό που αποδείχθηκε καθοριστικό για τη μετέπειτα οικονομική του επιβάρυνση.

Όπως συχνά συμβαίνει στο Χόλιγουντ, η αποχώρηση έγινε αθόρυβα, αλλά με αντίκτυπο που δεν πέρασε απαρατήρητος. Ο πολυβραβευμένος ηθοποιός άρχισε να περιοδεύει στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, όχι για να πρωταγωνιστήσει αλλά για να εμφανιστεί σε μικρές θεατρικές και μουσικές παραστάσεις. Στη Λεμεσό, σε ένα νυχτερινό κέντρο μακριά από τη λάμψη των στούντιο, παρουΠριν μερικές ημέρες απασχόλησε ξανά τα διεθνή πρωτοσέλιδα, αυτή τη φορά για λόγους που δείχνουν περισσότερο υπαρξιακοί παρά επαγγελματικοί. Σε συνέντευξή του στην Telegraph, ο Σπέισι δήλωσε ότι «κυριολεκτικά δεν έχει σπίτι», ότι μετακινείται ανάμεσα σε ξενοδοχεία και Airbnbs, και ότι τα προσωπικά του αντικείμενα βρίσκονται διάσπαρτα σε αποθήκες. «Πηγαίνω όπου υπάρχει δουλειά» είπε, μια φράση που, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, περιγράφει το χάσμα ανάμεσα στην εποχή της παντοδυναμίας του και τη σημερινή του πραγματικότητα.

Μετά τη δημοσιότητα που πήρε η δήλωσή του, ο Σπέισι προχώρησε σε διευκρινίσεις μέσω ενός βίντεο στο Instagram, σημειώνοντας ότι δεν είναι «άστεγος με την κλασική έννοια» και ότι η κινητικότητα αυτή αφορά την εργασιακή του κατάσταση.

Στο βίντεό του, ο Κέβιν Σπέισι ξεκινά λέγοντας: «Γεια σε όλους. Δεν συνηθίζω να διορθώνω τα μέσα ενημέρωσης, αν το έκανα, δεν θα είχα χρόνο για τίποτα άλλο. Αλλά με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα που ισχυρίζονται πως είμαι άστεγος, νιώθω την ανάγκη να απαντήσω. Όχι στον Τύπο, αλλά στους χιλιάδες ανθρώπους που επικοινώνησαν μαζί μου τις τελευταίες ημέρες για να μου προσφέρουν ένα μέρος να μείνω ή απλώς να ρωτήσουν αν είμαι καλά». Στη συνέχεια εξηγεί ότι η αντίδραση του κόσμου τον συγκίνησε βαθιά, όμως θεωρεί άδικο να τους οδηγήσει να πιστεύουν κάτι ανακριβές. «Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τη γενναιοδωρία σας. Αλλά θα ήταν παραπλανητικό εκ μέρους μου να σας αφήσω να νομίζετε ότι είμαι πραγματικά άστεγος, με την καθημερινή έννοια του όρου», τόνισε.σίασε ένα σόου με τίτλο Songs & Stories, στο οποίο συνδύαζε jazz standards με αφηγήσεις από την καριέρα του, σε μία εμφάνιση που θα έμοιαζε αδιανόητη δέκα χρόνια πριν.

ΠΗΓΗ: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ