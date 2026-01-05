Γιώργος Παπαδάκης: Με λυγμούς η έναρξη του «Καλημέρα Ελλάδα» -Το συγκινητικό αντίο της αρχισυντάκτριάς του (βίντεο)

Απέραντη θλίψη στο πανελλήνιο σκόρπισε το απόγευμα της Κυριακής η είδηση πως ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στα 75 του χρόνια.

Εκατοντάδες μηνύματα αγάπης για τον δημοσιογράφο κατακλύζουν από χθες το Διαδίκτυο, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα», η εκπομπή που λάτρεψε και υπηρέτησε για χρόνια, θρηνεί την απώλειά του.

«Αντίο» στον Γιώργο Παπαδάκη από το «Καλημέρα Ελλάδα»

Ντυμένοι στα μαύρα οι παρουσιαστές που τον διαδέχθηκαν, Παναγιώτης Στάθης και Άννα Λιβαθυνού, αποχαιρέτησαν τον δημιουργό της πρωινής ζώνης της τηλεόρασης.

«Θεωρώ αδιανόητο πως ήρθε η στιγμή για να αποχαιρετήσω τον Παπαδάκη από τον αέρα της εκπομπής. Είναι ολόκληρη ιστορία αυτός ο άνθρωπος, ανήκει στον αστερισμό του μύθου της ελληνικής δημοσιογραφίας. Πάντα θα μας συντροφεύει για αυτό που ήταν» είπε, μεταξύ άλλων, ο Παναγιώτης Στάθης.

Ήταν ο άνθρωπος που καθιέρωσε την πρωινή ζώνη και μας έμαθε με πάθος να κάνουμε τη δουλειά μας, πρόσθεσε η Άννα Λιβαθυνού.

Ξέσπασε σε κλάματα η αρχισυντάκτρια της εκπομπής

«Ήταν απαιτητικός αλλά βαθιά δίκαιος, έμπαινε μπροστά, πλήρωνε το κόστος. Σήμερα νιώθω πως κλείνει ένας μεγάλος κύκλος της ζωής μου. Τέτοιες φωνές δεν σβήνουν. Θέλω να πω ένα μεγάλο "ευχαριστώ" στον άνθρωπο που με εμπιστεύτηκε» ανέφερε, μεταξύ άλλων, η αρχισυντάκτρια της εκπομπής, Άννυ Ζιώγα, μιλώντας με λυγμούς για τον άνθρωπο με τον οποίο συνεργαζόταν επί χρόνια και ήταν κάτι σαν οικογένειά της.

«Μια πολύ δύσκολη μέρα σήμερα… Σήμερα είναι από εκείνες τις στιγμές που η φωνή βαραίνει και οι λέξεις δυσκολεύονται να βγουν, γιατί δεν “έφυγε” ένας απλός δημοσιογράφος. “Έφυγε” ένας άνθρωπος που ήταν κομμάτι της ζωής μου. Ο Γιώργος Παπαδάκης, για μένα δεν ήταν μόνο προϊστάμενος, ούτε μόνο άνθρωπος που όλοι γνωρίζατε από την τηλεόραση. Ήταν συνοδοιπόρος 34 ολόκληρα χρόνια μαζί. Μια κοινή διαδρομή ζωής γεμάτη πρωινά, αγωνίες, εντάσεις, αποφάσεις που δεν ήταν πάντα εύκολες. Μαζί του έμαθα τι σημαίνει ευθύνη, τι σημαίνει “ακούω την κοινωνία και είμαι μαζί της με καθαρή συνείδηση”», περιέγραψε η Άννυ Ζιώγα.

«Σήμερα νιώθω ότι κλείνει ένας πολύ μεγάλος κύκλος της ζωής μου, σωπαίνει μια φωνή που μας ξυπνούσε κάθε πρωί, που μας ταρακούναγε, που μας ανάγκαζε να μη βολευόμαστε. Τέτοιες φωνές δεν σβήνουν, μένουν μέσα μας. Θέλω να πω ένα μεγάλο "ευχαριστώ" για την εμπιστοσύνη, για τη διαδρομή, για όσα μου έδωσε και για όσα χωρίς να το ξέρει μου έμαθε. Καλό ταξίδι, Γιώργο», κατέληξε η αρχισυντάκτρια του «Καλημέρα Ελλάδα», ξεσπώντας σε κλάματα.

Δείτε στιγμιότυπα από το «Καλημέρα Ελλάδα»

iefimerida.gr