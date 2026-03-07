Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Διάβημα Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου προς ΥΠΟΙΚ - Έφορο Φορολογίας για ακύρωση εγκυκλίου

Κάθετη αντίθεση με την εγκύκλιο δια της οποίας απαιτείται τα αγοραπωλητήρια έγγραφα να είναι πιστοποιημένα για υπολογισμό του Φόρου Κεφαλαιουχικών Κερδών

Το ΔΣ του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου με διάβημα προς τον Υπουργό Οικονομικών και στον Έφορο Φορολογίας, εξέφρασε την κάθετη αντίθεσή του με την εγκύκλιο δια της οποίας απαιτείται τα αγοραπωλητήρια έγγραφα να είναι πιστοποιημένα για υπολογισμό του Φόρου Κεφαλαιουχικών Κερδών και ζήτησε όπως άμεσα ακυρωθεί η εν λόγω "άνομη εγκύκλιος".

Ο Σύλλογος αφού αναφέρει ότι τις τελευταίες μέρες δέχθηκε απολύτως δικαιολογημένα παράπονα για τη σχετική εγκύκλιο, προσθέτει ότι αυτή δεν βασίζεται σε νομοθετικό ή κανονιστικό πλαίσιο ή πράξη, που να δίνει έννομη βάση για την έκδοση τέτοιας εγκυκλίου.

Κανένας νόμος ή κανονισμός δεν απαιτεί την πιστοποίηση συμφωνιών για να είναι αυτά έγκυρα, ούτε νομιμοποιείται το αρμόδιο Υπουργείο να απαιτεί τέτοια πιστοποίηση για δικούς του σκοπούς, συμπληρώνει ο Σύλλογος.

Πηγή: ΚΥΠΕ

