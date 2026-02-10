Μερική καταχώριση Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών για την προστασία αδέσποτων

Η Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα ότι προχώρησε στη μερική καταχώριση μιας Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ECI) με τίτλο «Πρωτοβουλία της ΕΕ για την προστασία των αδέσποτων σκύλων, αδέσποτων γατών και ζώων σε καταφύγια στην ΕΕ και σε χώρες εκτός ΕΕ».

Η πρωτοβουλία καλεί την Κομισιόν να ενισχύσει την προστασία των αδέσποτων ζώων και να διασφαλίσει ότι η δράση της ΕΕ σε τρίτες χώρες δεν συμβάλλει στη δυστυχία τους. Επιπλέον, η πρωτοβουλία ζητάει περιορισμούς στη χρήση σκύλων και γατών για επιστημονικούς σκοπούς, καθώς και τη διασφάλιση ότι τα εργαλεία χρηματοδότησης, συνεργασίας και εμπορίου της ΕΕ θα χορηγούνται μόνο εφόσον τηρούνται ελάχιστα πρότυπα προστασίας των ζώων. Προτείνουν επίσης την προώθηση βιώσιμων και ανθρώπινων μέτρων.

Η Κομισιόν σημειώνει ότι η καταχώριση είναι μερική, καθώς μπορεί να το πράξει μόνο σε τομείς όπου έχει την εξουσία να προτείνει νέους νόμους. H Κομισιόν φέρνει ως παράδειγμα τομείς όπως τα καταφύγια ζώων, η χρήση ζώων για επιστημονικούς σκοπούς, το εμπόριο και η συνεργασία με τρίτες χώρες και τομείς που χρηματοδοτούνται από την Ένωση. Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως πολιτικές που έχουν ως κύριο στόχο την ευημερία των ζώων ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών και δεν μπορούν να καταχωρηθούν.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, τα μέρη της πρωτοβουλίας που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις είναι νομικά επιτρεπτά σύμφωνα με τον Κανονισμό για τις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών. Όπως αναφέρεται, η ουσία των προτάσεων δεν έχει εξεταστεί σε αυτό το στάδιο και η μερική καταχώριση δεν επηρεάζει την τελική απόφαση της Κομισιόν ή τυχόν μελλοντικές ενέργειες.

Οι διοργανωτές έχουν έξι μήνες για να ξεκινήσουν τη 12μηνη περίοδο συλλογής υπογραφών. Εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον ένα εκατομμύριο υπογραφές από τουλάχιστον επτά κράτη μέλη, η Κομισιόν υποχρεούται να απαντήσει και να αποφασίσει για πιθανή δράση.

Η Κομισιόν υπενθυμίζει πως η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών εισήχθη με τη Συνθήκη της Λισαβόνας ως εργαλείο για την προώθηση πρωτοβουλιών από τους πολίτες και ξεκίνησε επίσημα τον Απρίλιο του 2012. Από την έναρξή της, η Κομισιόν έχει καταχωρήσει 127 πρωτοβουλίες.

Η Κομισιόν επισημαίνει ότι το περιεχόμενο των πρωτοβουλιών εκφράζει μόνο τις απόψεις των διοργανωτών και δεν αντικατοπτρίζει τις θέσεις της.





ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ