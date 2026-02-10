Τα νέα έγγραφα για τον Έπσταϊν «καίνε» και τον Λούτνικ - Πώς απαντά ο Αμερικανός υπουργός

Συναγερμός από Μακρόν: Η Ευρώπη σε γεωπολιτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, στη μέγγενη των ΗΠΑ και της Κίνας

Ο Λούτνικ αντέδρασε σε ακρόαση της Γερουσίας, λέγοντας ότι οι δύο άνδρες είχαν ανταλλάξει μόνο περίπου 10 email και είχαν συναντηθεί τρεις φορές σε διάστημα 14 ετών

 

Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λούτνικ, επιχείρησε την Τρίτη να λάβει αποστάσεις από τον Τζέφρι Έπσταϊν, ισχυριζόμενος ότι «δεν είχε σχεδόν καμία σχέση» με τον καταδικασμένο χρηματιστή εν μέσω εκκλήσεων για παραίτησή του μετά από νέες αποκαλύψεις σχετικά με τους δεσμούς μεταξύ τους.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε τον Ιανουάριο εκατομμύρια νέα αρχεία που σχετίζονται με τον Έπσταϊν, συμπεριλαμβανομένων email που έδειχναν ότι ο Λούτνικ επισκέφθηκε το ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν για μεσημεριανό γεύμα παρότι ισχυριζόταν ότι είχε διακόψει τους δεσμούς. Ο Λούτνικ αντιμετωπίζει τώρα πιέσεις για παραίτηση τόσο από τους Δημοκρατικούς όσο και τους Ρεπουμπλικάνους.

Ο Λούτνικ αντέδρασε σε ακρόαση της Γερουσίας, λέγοντας ότι οι δύο άνδρες είχαν ανταλλάξει μόνο περίπου 10 email και είχαν συναντηθεί τρεις φορές σε διάστημα 14 ετών και ότι ένα γεύμα με τον Έπσταϊν έλαβε χώρα μόνο επειδή ο Λούτνικ βρισκόταν σε ένα σκάφος κοντά στο νησί του, προσθέτοντας ότι η οικογένειά του ήταν παρούσα.

Πηγή: skai.gr

