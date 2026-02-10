Bloomberg: Ο Μπιλάλ Ερντογάν κάνει όλο και πιο συχνές εμφανίσεις, ίσως διαδεχθεί τον πατέρα του

Καθώς ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πηγαίνει προς τη δύση της πολιτικής του σταδιοδρομίας, η διαδοχή του στην προεδρία της Τουρκίας ίσως αποδειχθεί οικογενειακή υπόθεση, γράφει το Bloomberg.

Σε μια χώρα όπου όλα οργανώνονται από τον Ερντογάν και τον στενό του κύκλο, ο νεότερος γιος του προέδρου κάνει όλο και πιο συχνές εμφανίσεις. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu κάνει όλο και πιο συχνά αναφορές στις δραστηριότητες του Μπιλάλ Ερντογάν. Ο πατέρας του τον παίρνει μαζί του σε περισσότερα ταξίδια στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της τελευταίας προεδρικής του θητείας, από τη συνάντηση με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν μέχρι τις επισκέψεις στο Πακιστάν, τη Μαλαισία και το Κατάρ.

Το διεθνές πρακτορείο επικαλείται πηγές εντός του κυβερνώντος κόμματος «Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης» στην Άγκυρα που σημειώνουν πως η επόμενη ημέρα αποτελεί συχνό θέμα συζήτησης κεκλεισμένων των θυρών και επιβεβαιώνουν πως η περίπτωση του Μπιλάλ Ερντογάν εξετάζεται.

Το θέμα φυσικά δεν απασχολεί μόνο την εγχώρια πολιτική σκηνή αλλά και τους ξένους επενδυτές που έχουν «μάθει» τι μπορούν να περιμένουν και τι όχι από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, του μακροβιότερου ηγέτη της γειτονικής μας χώρας. Τουρκίας αποτελεί ένα επίμονο ερώτημα για τους ξένους επενδυτές και τους απλούς Τούρκους εδώ και χρόνια. Αλλά εντός του ερντογανικού στρατοπέδου, ο 71χρονος ηγέτης αντιμετωπίζεται με όρους ιερότητας και κάθε συζήτηση για την υγεία του ή για το τι θα ακολουθήσει μετά, απλά απορρίπτεται.

Ο Μπιλάλ «μαθαίνει» και δίνει συνεντεύξεις

Ανεξάρτητα από τις κινήσεις του στα ελληνοτουρκικά, οι οποίες συχνά έρχονται σε σύγκρουση με τις ελληνικές θέσεις, είναι αδιαμφισβήτητο ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι ένας ευφυής ηγέτης που ξέρει πως δεν μπορεί να μείνει για πάντα στην εξουσία. Χωρίς το δημοσίευμα του Bloomberg να μιλά για «πράσινο φως» του Τούρκου ηγέτη προκειμένου να προωθηθεί ο γιος του, παραθέτει κάποια γεγονότα που αφήνουν ανοιχτό αυτό το σενάριο.

Ο 44χρονος Μπιλάλ Ερντογάν έχει διαψεύσει ότι έχει άμεσες πολιτικές φιλοδοξίες. Έχει επίσης αρνηθεί να μιλήσει για οποιονδήποτε πιθανό σχεδιασμό διαδοχής, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να έχει αρνητική απήχηση στους ψηφοφόρους.

«Τα αστέρια, ωστόσο, ευθυγραμμίζονται υπέρ του Ερντογάν», γράφει το διεθνές πρακτορείο. Στο εσωτερικό, οι οικονομικοί δείκτες, από τον πληθωρισμό έως τα αποθεματικά της κεντρικής τράπεζας, έχουν βελτιωθεί από τις τελευταίες εκλογές του 2023 και ο μεγαλύτερος αντίπαλος του Ερντογάν, ο Εκρέμ Ιμάμογλου, βρίσκεται στη φυλακή κατηγορούμενος για διαφθορά. Στο εξωτερικό, η Τουρκία παίζει σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο Μπιλάλ, ο οποίος έχει μεταπτυχιακό στη δημόσια πολιτική από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, λαμβάνει άτυπη εκπαίδευση στην πολιτική ηγεσία και χτίζει ένα δίκτυο πιστών συνεργατών, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν την κατάσταση. Συμμετέχει στενά στην επιλογή ανώτερων αξιωματούχων τόσο για το ΑΚΡ όσο και για την κυβέρνηση, πρόσθεσαν τα ίδια άτομα.

Σε μια συνέντευξη στα τέλη Ιανουαρίου για το podcast Atheer του Al Jazeera, ο Μπιλάλ είπε ότι είναι καλό για άλλες ισλαμικές χώρες να έχουν μια επιτυχημένη Τουρκία και μίλησε για το δέον γενέσθαι.

«Ο Ταγίπ Ερντογάν εργάστηκε γι' αυτό, συνεχίζει να εργάζεται», είπε ο Μπιλάλ. «Νομίζω ότι εμείς, που θα τον ακολουθήσουμε, είτε στην πολιτική, την κοινωνική ζωή, την κοινωνία των πολιτών ή την εκπαίδευση, θα πρέπει επίσης να εργαστούμε για να επιτύχουμε και να ανυψώσουμε το ίδιο πνεύμα».

Τα σενάρια για να μείνει ο Ερντογάν στην εξουσία

Ο Ερντογάν ανέλαβε την εξουσία προτάσσοντας τη δική του εκδοχή του πολιτικού Ισλάμ, πρώτα ως πρωθυπουργός το 2003 και στη συνέχεια ως πρόεδρος με ενισχυμένες εξουσίες. Προς το παρόν, περιορίζεται στην εκτέλεση μιας τελευταίας, πλήρους προεδρικής θητείας μέχρι το 2028. Αλλά η οικογένειά του και η ηγεσία του AKP επιθυμούν να τον δουν να παρατείνει την προεδρική του θητεία για άλλα πέντε χρόνια, ανέφεραν οι πηγές.

Ο Ερντογάν θα είναι επιλέξιμος να θέσει ξανά υποψηφιότητα για τη θέση εάν το κοινοβούλιο προκηρύξει πρόωρες εκλογές πριν από το τέλος της τρέχουσας θητείας του ή εάν το σύνταγμα τροποποιηθεί ώστε να του επιτρέψει να θέσει ξανά υποψηφιότητα.

