ΗΠΑ: Η Ουάσινγκτον αντιτίθεται στην προσάρτηση της Δυτικής Όχθης

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αντιτίθεται στην προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και θέλει τη σταθερότητα, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος μετά την απόφαση του Ισραήλ να ενισχύσει τον έλεγχό του στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, κύριος σύμμαχος του Ισραήλ, έχουν απόσχει από οποιαδήποτε άμεση κριτική μετά το πλήθος των διαμαρτυριών κατά των αποφάσεων αυτών που θα μπορούσαν να επιτρέψουν επίσης την επέκταση των εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη.

"Όπως ο πρόεδρος έχει δηλώσει ξεκάθαρα, δεν στηρίζει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ", δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ.

"Μια σταθερή Δυτική Όχθη εγγυάται την ασφάλεια του Ισραήλ και ανταποκρίνεται στον στόχο αυτής της κυβέρνησης να εδραιώσει την ειρήνη", πρόσθεσε ο αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί απαντώντας σε ερώτηση για τα ισραηλινά μέτρα.

Το ισραηλινό συμβούλιο Ασφαλείας ενέκρινε την Κυριακή μια σειρά κανόνων που αναμένεται να επιτρέψουν στο Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του σε περιοχές που διοικούνται από την Παλαιστινιακή Αρχή, βάσει των συμφωνιών του Όσλο που υπογράφηκαν τη δεκαετία του 1990.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται στην Ουάσινγκτον αύριο, Τετάρτη, όπου θα συζητήσει για τον ιρανικό φάκελο με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου, της Τουρκίας, του Κατάρ, της Ιορδανίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ινδονησίας και του Πακιστάν κατήγγειλαν την επιβολή "μιας νέας νομικής και διοικητικής πραγματικότητας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, επιταχύνοντας έτσι τις προσπάθειες της παράνομης προσάρτησής της και τον εκτοπισμό του παλαιστινιακού λαού".

Νωρίτερα σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατήγγειλε επίσης "ένα ακόμη βήμα προς τη λάθος κατεύθυνση".





ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ