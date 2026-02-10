Θα ψήσουμε με... ομπρέλες: Η πρόβλεψη του Τμ. Μετεωρολογίας για την Τσικνοπέμπτη - Έρχεται μπόρα, καταιγίδα και σκόνη

Με άστατο καιρό θα κυλήσει η Τσικνοπέμπτη, με τις πρώτες βροχές να κάνουν την εμφάνισή τους από το πρωί κυρίως στο δυτικό μισό της Κύπρου και ιδιαίτερα στην Πάφο, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο politis.com.cy ο λειτουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας, Ιάσωνας Χριστοδούλου.

Όπως εξήγησε, τα φαινόμενα αρχικά θα είναι μεμονωμένα, ωστόσο σταδιακά αναμένεται να επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές του νησιού. Κοντά στο μεσημέρι, ο καιρός θα καταστεί πιο έντονος, με την εκδήλωση καταιγίδων, ενώ δεν αποκλείεται να επηρεαστεί και η Λεμεσός.

Οι βροχές θα συνεχιστούν μέχρι και το βράδυ, με διαστήματα μπόρας κατά τόπους, δημιουργώντας συνθήκες πρόσκαιρης επιδείνωσης του καιρού. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, ωστόσο θα παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές για την εποχή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Χριστοδούλου και στα ορεινά, όπου, σύμφωνα με τη πρόβλεψη, υπάρχει μικρή πιθανότητα να σημειωθεί χιονόνερο, χωρίς ωστόσο να αναμένονται αξιόλογες χιονοπτώσεις.

Από το απόγευμα της Τσικνοπέμπτης, σύμφωνα με τον κ. Χριστοδούλου, αναμένεται νέο επεισόδιο σκόνης στην ατμόσφαιρα, με τις συγκεντρώσεις να είναι αυξημένες. Το φαινόμενο ενδέχεται να επηρεάσει την ποιότητα του αέρα, ιδιαίτερα σε ευπαθείς ομάδες, οι οποίες καλούνται να είναι προσεκτικές.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη του καιρού και συστήνουν προσοχή στις μετακινήσεις, ειδικά σε περιοχές όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν έντονες καταιγίδες, αλλά και μετέπειτα η σκόνη.

Αναλυτικά ο καιρός:

Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, τα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 21 στα νότια και τα ανατολικά παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα συνεχίσει να είναι μερικώς συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη.

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αρχικά πιθανό να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Αργότερα, αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες και σε άλλες περιοχές.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Το Σάββατο ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως συννεφιασμένος με το ενδεχόμενο να σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ σταδιακά θα βελτιωθεί.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση μέχρι την Παρασκευή και μικρή άνοδο το Σάββατο, για να συνεχίσει να κυμαίνεται λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.