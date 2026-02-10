Κατ’ ιδίαν συνάντηση Προέδρου Χριστοδουλίδη-Μακρόν στο Παρίσι

Η εφαρμογή και η πρόοδος της Στρατηγικής Συνεργασίας Κύπρου-Γαλλίας, το θέμα της πλήρους ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ζώνη Schengen, αλλά και το Κυπριακό βρέθηκαν στο επίκεντρο της κατ’ιδίαν συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Γάλλο ομόλογο του Εμανουέλ Μακρόν, σήμερα στο Παρίσι.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρουσίας του Προέδρου Μακρόν στα εγκαίνια της έκθεσης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, την οποία τέλεσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Όπως επισημαίνεται σε γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετυμπιωτη «η παρουσία του Γάλλου Πρόεδρου στα εγκαίνια αποτελεί απτή απόδειξη των στενών και εξαιρετικών διμερών σχέσεων των δύο χωρών αλλά και της σχέσης των δύο ηγετών».

Ειδικοτερα, κατά τη διάρκεια της κατ’ιδίαν συνάντησης συζητήθηκε η εφαρμογή και η πρόοδος της Στρατηγικής Συνεργασίας Κύπρου-Γαλλίας και του Σχεδίου Δράσης που τη συνοδεύει, η οποία υπογράφηκε ανάμεσα στους δυο Προέδρους στο Παρίσι, στις 15 Δεκεμβρίου 2025, με έμφαση στην παραγωγική υλοποίηση των συμφωνημένων δράσεων.

«Η υλοποίηση των επιμέρους πτυχών της Στρατηγικής Συνεργασίας θα συμβάλει καταλυτικά στην περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας των δύο χωρών σε ένα φάσμα θεματικών ενοτήτων κοινού ενδιαφέροντος και αμοιβαίων επιδιώξεων» αναφέρεται στη δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, ο οποίος εκ παραλλήλου επισημαίνει ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο Πρόεδρος Μακρόν επαναβεβαίωσαν τη στενή συνεργασία τους και την πολιτική υποστήριξη της Γαλλίας στην πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ζώνη Schengen, σε συνέχεια και της υπογραφής της Δήλωσης Προθέσεων για τη Schengen τον περασμένο Δεκέμβριο στο Παρίσι.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν, εξάλλου, απόψεις σε σχέση με την ιδιαιτέρως σημαντική Άτυπη Σύνοδο Ηγετών της ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Φεβρουαρίου στο Κάστρο Alden Biesen, στο Ράικχοφεν του Βελγίου, με αντικείμενο την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.

Όπως επισημαίνει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος «αποτέλεσε κοινή θεώρηση ότι είναι επιβεβλημένη η ανάγκη να επιταχυνθούν οι προσπάθειες ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης, προτεραιότητες άλλωστε που εντάσσονται υψηλά στην ατζέντα της Κυπριακής Προεδρίας, κατά τη διάρκεια της οποίας προωθούνται σημαντικοί νομοθετικοί φάκελοι που αφορούν την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον Πρόεδρο Μακρόν για την πορεία της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και, ειδικότερα, συζήτησαν εκτενώς, για την Άτυπη Σύνοδο Ηγετών που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο στις 23 και 24 Απρίλιου, καθώς και για τη συμμετοχή, στο περιθώριο της Συνόδου, των χωρών της Νότιας Γειτονίας στο πλαίσιο της εφαρμογής του Συμφώνου για τη Μεσόγειο.

«Η ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ με τα κράτη της περιοχής αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας και η Σύνοδος του προσεχούς Απριλίου αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό σταθμό για την ουσιαστική πρόοδο της προσέγγισης των 27 κρατών μελών και των θεσμών της ΕΕ με τα κράτη της περιοχής, μέσα από την έναρξη υλοποίησης συγκεκριμένων έργων συνεργασίας» αναφέρει επίσης στην δήλωσή του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, επισημαίνοντας ότι «Λευκωσία και Παρίσι θέτουν από κοινού στην κορυφή των προσπαθειών τους τις συνέργειες και την πολυμέρεια και, ειδικότερα, μετά τη σημαντική εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ινδίας, την πρακτική υλοποίηση του σχεδιασμού για τον διάδρομο IMEC, Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης, στον οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί φυσική και διπλωματική γέφυρα για την υλοποίησή του».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε, επίσης, τον Πρόεδρο Μακρόν για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και για τις προσπάθειες που καταβάλλονται με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί, προς επίτευξη συνολικής λύσης, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τις αρχές, αξίες και το δίκαιο της ΕΕ.

Η Γαλλία, ως το μοναδικό κράτος μέλος της ΕΕ που είναι ταυτόχρονα Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, παραμένει σταθερός εταίρος στις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφέρει τέλος ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ