Κύπριος έσπασε ρεκόρ με 511 ποτήρια κρασιού στο κεφάλι του

Για 15 δευτερόλεπτα, τα 511 ποτήρια έμειναν ακίνητα πάνω του, ενώ εκείνος λικνιζόταν ελαφρά για να τα κρατήσει στη θέση τους.

Παγκόσμιο ρεκόρ έσπασε ο Κύπριος Αριστοτέλης Βαλαωρίτης ισορροπώντας στο κεφάλι του πάνω από 500 ποτήρια, βάρους περίπου 123 γρ. το καθένα, δηλαδή συνολικά πάνω από 63 κιλά.

«Ανέλαβα να φέρω εις πέρας αυτή την πρόκληση για να δείξω ότι έχω ακόμη τη δυνατότητα και το πάθος για αυτό που κάνω», ανέφερε σε δηλώσεις που έκανε. «Με αφοσίωση και προπόνηση μπόρεσα να πετύχω ακριβώς αυτό που ήθελα… και πάνω απ’ όλα είμαι περήφανος που προβάλλω αυτή την παράδοση», πρόσθεσε.

Ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης ασχολείται επαγγελματικά με τον «χορό των ποτηριών» από το 1995 και λατρεύει να διασκεδάζει τον κόσμο σε εστιατόρια και εκδηλώσεις.

