«Έζησα σαν να μην υπάρχει αύριο»: Νικητής ξυστό παραλίγο να χάσει τη ζωή του μετά από τρίμηνο ξέφρενο γλέντι

Τι θα συνέβαινε αν ξαφνικά έμπαινε στον λογαριασμό σου ένα εκατομμύριο λίρες; Για τον 39χρονο Άνταμ Λόπεζ από το Νόργουιτς, η τύχη αποδείχθηκε δίκοπο μαχαίρι. Το τυχερό ξυστό που του χάρισε πλούτη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, λίγο έλειψε να του κοστίσει τη ζωή, μετά από τρεις μήνες ασταμάτητης διασκέδασης, ποτών και ξενυχτιών.

Ο Άνταμ είδε τον τραπεζικό του λογαριασμό να εκτοξεύεται από 12,40 λίρες σε 1.000.012,40 λίρες τον περασμένο Ιούλιο, όταν αγόρασε ένα νικηφόρο ξυστό από τοπικό παντοπωλείο. Όμως, στις 10 Σεπτεμβρίου κατέληξε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με διπλή πνευμονική εμβολή. «Ήξερα ότι αυτό που έκανα θα τελείωνε κάποια στιγμή, και παραλίγο να τελειώσει με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Ήταν ένα τεράστιο, τεράστιο μάθημα ζωής», δήλωσε στο BBC.

Από τη στιγμή που έγινε εκατομμυριούχος, ο 39χρονος περιέγραψε τη ζωή του ως «το απόλυτο τρενάκι του τρόμου», παραδεχόμενος ότι «γλεντούσε ασταμάτητα επί τρεις μήνες». «Τα χρήματα αυτά μου επέτρεψαν να ζήσω μια ζωή που ποτέ δεν είχα ζήσει, αλλά νομίζω πως το παράκανα. Ήταν διασκεδαστικό, μέχρι που η υγεία μου έγινε πρόβλημα», είπε.

Πριν από τρεις εβδομάδες, ένιωσε έντονη αδιαθεσία και εντόπισε θρόμβο στο πόδι του, ο οποίος τελικά εξαπλώθηκε στους πνεύμονες. Νοσηλεύτηκε για οκτώ ημέρες, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία «ένα δυνατό χαστούκι από τη ζωή».

«Δεν μπορούσα να περπατήσω, δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Κάλεσα το ασθενοφόρο, με έβαλαν σε φορείο και τότε κατάλαβα πόσο εύθραυστη είναι η ζωή. Η πιο συγκλονιστική στιγμή ήταν όταν άκουγα τις σειρήνες και συνειδητοποιούσα ότι τα χρήματα δεν σημαίνουν τίποτα», είπε συγκινημένος.

Πλέον, ο Άνταμ εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς το προσωπικό του νοσοκομείου και παραδέχεται ότι μετανιώνει που παραιτήθηκε από τη δουλειά του ως χειριστής κλαρκ. «Έχασα τη ρουτίνα και τη δομή της ζωής μου. Ήταν σαν να αποσυνδέθηκα τελείως από τον εαυτό μου».

Τώρα, δηλώνει αποφασισμένος να αφιερώσει τους επόμενους έξι έως εννέα μήνες στην αποκατάσταση της υγείας του, ελπίζοντας πως σύντομα θα είναι ξανά «ο άνθρωπος που ήταν πριν από το εκατομμύριο».

