Γιατί δεν πρέπει να πετάμε το λάδι από το τηγάνι στον νεροχύτη - Τι να το κάνουμε μετά το μαγείρεμα

Κάθε χρόνο, αμέτρητα νοικοκυριά ανά την υφήλιο ρίχνουν εκατομμύρια λίτρα μαγειρικού λαδιού στον νεροχύτη, αγνοώντας τις σοβαρές συνέπειες αυτής της ενέργειας.

Τα στερεοποιημένα λίπη και λάδια ευθύνονται όχι μόνο για βουλωμένες αποχετεύσεις και δαπανηρές επισκέψεις υδραυλικών, αλλά και για τη δημιουργία τεράστιων «μαζών λίπους» (fatbergs) στο αποχετευτικό δίκτυο, τα οποία προκύπτουν από τον συνδυασμό μη βιοδιασπώμενων υλικών (όπως μωρομάντηλα) με αυτές τις λιπαρές ουσίες.

Όπως επισημαίνει στο Yahoo News η Σουζάν Μακένζι, διευθύντρια της εταιρείας Lifecycle Oils που ανακυκλώνει λάδι από τη βρετανική βιομηχανία τροφίμων, το πρόβλημα της λανθασμένης απόρριψης ελαίων και λιπών είναι μεγάλο, αφού οι ουσίες αυτές «φράζουν τους αγωγούς και τα δίκτυα αποχέτευσης, προκαλώντας τεράστια προβλήματα στις εταιρείες ύδρευσης και στο περιβάλλον».

Πέρα από τις ζημιές στις υποδομές, η απόρριψη λαδιού στις αποχετεύσεις έχει σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. «Όταν το λάδι καταλήγει στα ποτάμια, είναι καταστροφικό για την άγρια ζωή που ζει εκεί», εξηγεί η Μακένζι.

«Μειώνει τα επίπεδα οξυγόνου στο νερό, πνίγει τα πλάσματα που ζουν σε αυτό, καθιστά το νερό τοξικό και διαταράσσει ολόκληρο το οικοσύστημα».

Πολλοί θεωρούν πως κάποια λάδια, όπως το ελαιόλαδο, είναι ασφαλέστερα επειδή παραμένουν υγρά σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Ωστόσο, όπως τονίζει η Μακένζι, κανένα λάδι δεν είναι «ασφαλές» για απόρριψη στον νεροχύτη. Ακόμη και το ελαιόλαδο αρχίζει να στερεοποιείται όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 3°C, προκαλώντας τα ίδια προβλήματα με τα ζωικά λίπη.

«Ακόμα και στην υγρή του μορφή, το λάδι καλύπτει τα τοιχώματα των σωληνώσεων, παγιδεύει υπολείμματα και δημιουργεί εμφράξεις, ενώ συνεχίζει να ρυπαίνει τα υδάτινα συστήματα», προειδοποιεί η ειδικός.

Πώς μπορούμε να απορρίπτουμε όμως το λάδι και άλλου είδους λίπη μετά το μαγείρεμα; Όπως αναφέρει άρθρο του Guardian, μια εναλλακτική λύση είναι η αποθήκευσή του χρησιμοποιημένου λαδιού σε ένα άδειο βάζο ή μπουκάλι, που θα απορρίπτεται στα σκουπίδια όταν γεμίσει. Μικρές ποσότητες, όπως τα λάδι σε μια κονσέρβα τόνου, μπορούν να απορροφηθούν με χαρτί κουζίνας και να απορριφθούν με τα κοινά απορρίμματα.

Επίσης, για την προστασία του περιβάλλοντος, συνιστάται να επαναχρησιμοποιούμε το λάδι στο μαγείρεμα όταν αυτό είναι εφικτό και ασφαλές.

Αν κάποιος έχει τη συνήθεια να ρίχνει λάδι στον νεροχύτη και ανησυχεί για τις επιπτώσεις, η πρώτη κίνηση είναι να σταματήσει να το κάνει. Στη συνέχεια, μπορεί να γεμίσει τον νεροχύτη με πολύ ζεστό νερό και να τον αδειάσει δύο ή τρεις φορές, ώστε να διαλυθούν τα λάδια που έχουν συσσωρευτεί στους σωλήνες.

