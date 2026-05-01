Συνεχίζει να πιέζει η έλλειψη νοσηλευτών: Σε αναμονή τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια για μέτρα από πλευράς Υπ. Υγείας

Σε εκκρεμότητα παραμένει το ζήτημα της έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού, με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια να συνεχίζουν να λειτουργούν υπό πίεση και να αναμένουν ουσιαστικές αποφάσεις από πλευράς Υπουργείου Υγείας. Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις των τελευταίων μηνών, το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί, με τους παρόχους να κάνουν λόγο για μια κατάσταση που εξακολουθεί να υποβόσκει και να επηρεάζει την καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών υγείας. H συζήτηση επανέρχεται στο προσκήνιο μετά την παρέμβαση του προέδρου της ΟΕΒ, Γιώργου Παντελίδη, ο οποίος προειδοποίησε για τον κίνδυνο εκδήλωσης σοβαρής κρίσης στο σύστημα υγείας λόγω της έλλειψης νοσηλευτών.

Μιλώντας στην ετήσια γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας o Κ. Παντελίδης, ανέφερε ότι, παρά την ανάπτυξη που καταγράφει ο τομέας της υγείας τα τελευταία χρόνια, η απουσία επαρκούς ανθρώπινου δυναμικού, υπονομεύει τη βιωσιμότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών. Όπως σημείωσε, η Κύπρος χρειάζεται άμεσα τουλάχιστον 600 επιπλέον νοσηλευτές, ενώ εξακολουθεί να λειτουργεί με αυστηρές αναλογίες ασθενών προς νοσηλευτή. Την ίδια στιγμή, όπως υπέδειξε, διατηρούνται ρυθμίσεις που περιορίζουν την ένταξη νέου προσωπικού στο σύστημα. Ο κ. Παντελίδης προειδοποίησε ότι, εάν δεν ληφθούν άμεσα αποφάσεις, είναι θέμα χρόνου να προκύψουν σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία του συστήματος υγείας, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο επηρεασμού ακόμη και κρίσιμων υπηρεσιών, όπως οι ΜΕΘ.

Περιμένοντας τη νέα Βουλή

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη του περασμένου μήνα, ιδιωτικά νοσηλευτήρια και εκπρόσωποι φορέων που επηρεάζονται άμεσα από την έλλειψη νοσηλευτών, πχ κέντρα αποκατάστασης, είχαν αποφασίσει όπως μη προχωρήσουν προς το παρόν με τη λήψη απεργιακών ή άλλων μέτρων, δίνοντας πίστωση χρόνου στον υπουργό Υγείας, Νεόφυτο Χαραλαμπίδη, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για τη λήψη αποφάσεων.

Την ίδια ώρα, σε εκκρεμότητα παραμένει και το ζήτημα της εργοδότησης νοσηλευτών από τρίτες χώρες, με το σχετικό κυβερνητικό νομοσχέδιο να προβλέπει, μεταξύ άλλων, συγκεκριμένες ποσοστώσεις, χρονικά περιορισμένη άδεια εργασίας και κριτήρια γλωσσικής επάρκειας. Συγκεκριμένα:

Καταργείται η απαίτηση για μεταπτυχιακό τίτλο για εγγραφή στο μητρώο

Τίθεται ανώτατο όριο 10% για εργοδότηση νοσηλευτών από τρίτες χώρες ανά μονάδα

Προβλέπεται αναβάθμιση γλωσσικού κριτηρίου (από στοιχειώδες σε ικανοποιητικό)

Το νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί ενώπιον της νέας σύνθεσης της Επιτροπής Υγείας της Βουλής των Αντιπροσώπων το επόμενο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα που διαμορφώνεται δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού, με τους εμπλεκόμενους να προειδοποιούν ότι χωρίς άμεσες αποφάσεις, η πίεση στο σύστημα υγείας θα ενταθεί το επόμενο διάστημα.