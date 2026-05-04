Είναι έτοιμη η Κύπρος για άδεια περιόδου; Η ισότητα των φύλων από τη θεωρία στην πράξη

Υπάρχουν ζητήματα για τα οποία η κυπριακή κοινωνία προτιμά να σιωπά, ακόμη κι όταν αφορούν την καθημερινότητα χιλιάδων εργαζόμενων γυναικών. Η εμμηνόρροια στον χώρο εργασίας είναι ένα από αυτά. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια βιολογική πραγματικότητα που επηρεάζει άμεσα την εργασία και την καθημερινότητα, η συζήτηση γύρω από αυτή παραμένει ουσιαστικά απούσα από τον δημόσιο διάλογο. Δεν αποτελεί αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης, ούτε θέμα που τίθεται συστηματικά στο τραπέζι. Κι όμως, σε έκθεσή της, η Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Νέων επιχειρεί να αγγίξει ακριβώς αυτό το «αόρατο» σημείο, εισηγούμενη, μεταξύ άλλων, τη θεσμοθέτηση άδειας εμμήνου ρύσεως για εργαζόμενες γυναίκες.

Άδεια έως και δύο ημέρες

Η πρόταση της Επιτροπής αφορά τη δυνατότητα χορήγησης άδειας μιας έως δύο ημερών τον μήνα, για λόγους εμμήνου ρύσεως, με την προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, η εισήγηση αυτή συνδέεται με την αναγνώριση ότι η εμμηνόρροια μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να συνοδεύεται από έντονα συμπτώματα όπως πόνο, ναυτία, ζάλη ή γενική αδυναμία, τα οποία επηρεάζουν ουσιαστικά την καθημερινότητα και τη δυνατότητα των γυναικών να εργαστούν απρόσκοπτα.

Την ίδια στιγμή, η απουσία οποιασδήποτε σχετικής πρόνοιας στο υφιστάμενο εργασιακό πλαίσιο σημαίνει ότι τέτοιες περιπτώσεις είτε απορροφώνται ως απλές άδειες ασθενείας είτε παραμένουν αόρατες, με τις ίδιες τις εργαζόμενες να καλούνται να διαχειριστούν την κατάσταση χωρίς θεσμική στήριξη.

Η αναφορά σε ιατρική βεβαίωση δεν είναι τυχαία. Σε χώρες όπου έχουν ήδη θεσπιστεί αντίστοιχα μέτρα, όπως η Ισπανία, η χορήγηση άδειας συνδέεται με ιατρική αξιολόγηση, ώστε να αφορά περιπτώσεις όπου τα συμπτώματα είναι πραγματικά περιοριστικά και να εντάσσεται στο πλαίσιο της υγείας και όχι μιας γενικευμένης άδειας. Η ισπανική νομοθεσία, η πρώτη του είδους της στην Ευρώπη, προβλέπει τη δυνατότητα λήψης έως και τριών ημερών άδειας τον μήνα για γυναίκες που αντιμετωπίζουν επώδυνη εμμηνόρροια, αναγνωρίζοντας ότι το ζήτημα αυτό δεν αποτελεί απλώς μια προσωπική εμπειρία, αλλά και ένα εργασιακό ζήτημα.

Πρόκειται για μία από τις παρεμβάσεις που, σύμφωνα με τους νέους βουλευτές, θα πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο της προσπάθειας για ουσιαστική ενίσχυση της ισότητας των φύλων στον χώρο της εργασίας. Η συγκεκριμένη εισήγηση λειτουργεί και ως ένδειξη ενός ευρύτερου ζητήματος, των ορίων που εξακολουθούν να υπάρχουν στη δημόσια συζήτηση γύρω από την ισότητα και των θεμάτων που, παρότι επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα, σπάνια αναδεικνύονται ως ζητήματα πολιτικής. Η έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων επιχειρεί, μέσα από μια σειρά εισηγήσεων, να καταγράψει ακριβώς αυτή την απόσταση, ανάμεσα στη θεσμική κατοχύρωση δικαιωμάτων και στην πραγματική τους εφαρμογή, στην εργασία, στην πρόσβαση σε υπηρεσίες και στη συμμετοχή στη δημόσια ζωή.

Δικαιώματα στα χαρτιά

Η συζήτηση αυτή δεν περιορίζεται, ωστόσο, σε ένα επιμέρους μέτρο. Αντίθετα, οι νέοι βουλευτές καταγράφουν μια σειρά από ζητήματα που αναδεικνύουν ότι η ισότητα των φύλων στην Κύπρο δεν εξαντλείται στη νομοθεσία, αλλά δοκιμάζεται καθημερινά στην πράξη. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αφορά την πρόσβαση σε δικαιώματα που, παρότι είναι κατοχυρωμένα, δεν είναι πάντοτε αυτονόητα στην εφαρμογή τους.

Οι νέοι βουλευτές αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στο δικαίωμα στην άμβλωση, επισημαίνοντας ότι στην πράξη μπορεί να προκύψουν καθυστερήσεις ή εμπόδια, όταν ιατροί αρνούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία επικαλούμενοι προσωπικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η πρόσβαση δεν εξαρτάται μόνο από το τι προβλέπει ο νόμος, αλλά και από τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, δημιουργώντας μια κατάσταση στην οποία ένα δικαίωμα μπορεί να είναι θεσμικά κατοχυρωμένο, χωρίς να είναι στην πράξη άμεσα προσβάσιμο.

Ως απάντηση στο συγκεκριμένο ζήτημα, προτείνεται, μεταξύ άλλων, η δημιουργία καταλόγου ιατρών που είναι διαθέσιμοι να παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες, καθώς και η επιτάχυνση των διαδικασιών, ώστε να διασφαλίζεται στην πράξη η πρόσβαση των γυναικών σε ένα ήδη κατοχυρωμένο δικαίωμα.

Μη αμειβόμενη φροντίδα

Πέρα από την πρόσβαση σε δικαιώματα, οι νέοι βουλευτές εστιάζουν και στις συνθήκες που διαμορφώνονται στον χώρο της εργασίας, επισημαίνοντας ότι η ανισότητα δεν αποτυπώνεται πάντα με άμεσο ή εμφανή τρόπο. Ένα από τα στοιχεία που αναδεικνύονται είναι η άνιση κατανομή της μη αμειβόμενης φροντίδας, με τις γυναίκες να αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος ευθυνών, όπως η φροντίδα παιδιών ή ηλικιωμένων. Η πραγματικότητα αυτή επηρεάζει, σύμφωνα με την έκθεση, όχι μόνο τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας, αλλά και τη δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης, καθώς συνδέεται με διακοπές στην καριέρα, μειωμένες ώρες απασχόλησης ή περιορισμένες ευκαιρίες ανάληψης θέσεων ευθύνης. Το ζήτημα αυτό αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι, παρά το υψηλό ποσοστό γυναικών με πανεπιστημιακή εκπαίδευση, η παρουσία τους σε ηγετικές θέσεις παραμένει περιορισμένη.

Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνεται η υιοθέτηση μέτρων που ενισχύουν τη διαφάνεια και την πρόσβαση σε ευκαιρίες εξέλιξης, όπως η δημοσιοποίηση μισθολογικών δεδομένων και η δημιουργία προγραμμάτων στήριξης και καθοδήγησης, με στόχο τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ εκπαίδευσης και ηγεσίας.

Πολιτική εκπροσώπηση

Η περιορισμένη παρουσία των γυναικών δεν καταγράφεται μόνο στην αγορά εργασίας, αλλά και στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Στην έκθεση σημειώνεται ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στον πολιτικό βίο, με την Κύπρο να καταγράφει ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά γυναικείας παρουσίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που ανέρχονται μόλις στο 14,3%. Για τους νέους βουλευτές, η χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική συνδέεται με το ποια θέματα τίθενται στην ατζέντα, πώς ιεραρχούνται οι ανάγκες και ποιοι συμμετέχουν τελικά στη διαμόρφωση πολιτικών που επηρεάζουν το σύνολο της κοινωνίας.

Ως απάντηση, προτείνεται η τροποποίηση της εκλογικής νομοθεσίας, ώστε τα πολιτικά κόμματα να διασφαλίζουν ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής 40% για κάθε φύλο στα ψηφοδέλτια, με στόχο τη σταδιακή ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών στην πολιτική. Παράλληλα, η εισήγηση συνοδεύεται από πρόταση για μηχανισμούς παρακολούθησης και επαλήθευσης, μέσω κατάθεσης στοιχείων για την εκπροσώπηση των φύλων στα ψηφοδέλτια, ελέγχου συμμόρφωσης και κυρώσεων, σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπόμενων ποσοστών.

Εφαρμογή πολιτικών

Πέρα από τις επιμέρους παρεμβάσεις, οι νέοι βουλευτές εστιάζουν και στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται στην πράξη οι πολιτικές ισότητας, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα δεν περιορίζεται στη θέσπιση μέτρων, αλλά επεκτείνεται στην αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων θεσμών. Στην έκθεση γίνεται αναφορά στους λειτουργούς ισότητας που υπάρχουν ήδη σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης, υπογραμμίζοντας ότι ο ρόλος τους δεν αξιοποιείται στον βαθμό που θα μπορούσε, είτε λόγω περιορισμένων αρμοδιοτήτων, είτε λόγω απουσίας συστηματικής αξιολόγησης του έργου τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνεται η ενίσχυση του θεσμού μέσα από σαφέστερο καθορισμό αρμοδιοτήτων, αλλά και η καθιέρωση διαδικασιών τακτικής αξιολόγησης, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πολιτικές που σχεδιάζονται λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου και εφαρμόζονται στην πράξη. Παράλληλα, γίνεται λόγος για την ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης των δημόσιων πολιτικών, με στόχο την καταγραφή των επιπτώσεών τους και τον εντοπισμό σημείων όπου προκύπτουν ανισότητες, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η εργασία, η υγεία και η κοινωνική προστασία.