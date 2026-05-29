Καζάνι που βράζει τα δημόσια νοσηλευτήρια: Οι συντεχνίες καταγγέλλουν στασιμότητα, ο ΟΚΥπΥ μιλά για συνέχιση του διαλόγου

Σε τροχιά αντιπαράθεσης βρίσκονται ΟΚΥπΥ και συνδικαλιστικές οργανώσεις, με φόντο τις διαβουλεύσεις για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης των εργαζομένων στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Οι συντεχνίες ΠΑΣΥΔΥ, ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΚΙ και ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ καταγγέλλουν στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις και αδιάλλακτη στάση από πλευράς του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΥπΥ, ενώ ο Οργανισμός, σε απάντησή του, τονίζει ότι ο διάλογος συνεχίζεται με καλή πίστη και με γνώμονα τη σταθερότητα των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

Στην κοινή ανακοίνωσή τους, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εκφράζουν «έντονη ανησυχία και απογοήτευση» για την πορεία των διαβουλεύσεων, υποστηρίζοντας ότι, παρά τις παρεμβάσεις και τις προτάσεις που έχουν καταθέσει, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΥπΥ δεν έχει προχωρήσει σε ουσιαστική συζήτηση κρίσιμων εργασιακών ζητημάτων. Στο επίκεντρο της διαφωνίας βρίσκονται η μισθολογική προοπτική, η επαγγελματική ανέλιξη και η δίκαιη μεταχείριση των εργαζομένων.

«Αγκάθι» οι μισθολογικές κλίμακες

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι συντεχνίες στο ζήτημα της εφαρμογής μισθολογικών κλιμάκων. Όπως υποστηρίζουν, η άρνηση του ΟΚΥπΥ να συμφωνήσει στην εφαρμογή τους δημιουργεί συνθήκες επαγγελματικής στασιμότητας και στερεί από το προσωπικό την προοπτική ανέλιξης. Παράλληλα, κάνουν λόγο για υπονόμευση του αισθήματος ασφάλειας που πρέπει να υπάρχει στο εργασιακό περιβάλλον.

Οι οργανώσεις καταγγέλλουν επίσης ότι σημαντικές πρόνοιες και συμφωνημένες παράμετροι της προηγούμενης συλλογικής σύμβασης δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί, παρά τις δεσμεύσεις που είχαν αναληφθεί από τον Οργανισμό.

Προειδοποιήσεις για παραιτήσεις και επιπτώσεις στα νοσηλευτήρια

Σύμφωνα με τις συντεχνίες, η στάση του ΟΚΥπΥ δεν επηρεάζει μόνο τους εργαζόμενους, αλλά έχει ευρύτερες συνέπειες για την εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Όπως αναφέρουν, μεγάλος αριθμός εργαζομένων υποβάλλει παραίτηση και αναζητά εργασία αλλού, εξέλιξη που, όπως υποστηρίζουν, επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία των νοσηλευτηρίων και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Μπροστά σε αυτό το σκηνικό, οι συντεχνίες αποφάσισαν να αποστείλουν επίσημη επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας, ζητώντας την παρέμβασή του ως ύστατη θεσμική προσπάθεια για έξοδο από το αδιέξοδο στο οποίο, όπως αναφέρουν, έχουν οδηγηθεί οι διαπραγματεύσεις.

Η απάντηση του ΟΚΥπΥ

Από την πλευρά του, ο ΟΚΥπΥ απαντά ότι η απρόσκοπτη λειτουργία των δημόσιων νοσηλευτηρίων και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες παραμένουν σταθερή προτεραιότητά του. Σε ανακοίνωσή του, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2026, ο Οργανισμός αναφέρει ότι συνεχίζει τον διάλογο με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης, με στόχο τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και λειτουργικού πλαισίου εργασιακών σχέσεων.

Ο ΟΚΥπΥ σημειώνει ότι από την έναρξη της διαδικασίας έχουν κατατεθεί θέσεις και προτάσεις από όλες τις πλευρές και έχουν συζητηθεί ζητήματα που αφορούν τόσο τις συνθήκες εργοδότησης όσο και τη μελλοντική πορεία του Οργανισμού. Αναγνωρίζει ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και διαφωνίες, υποστηρίζει όμως ότι αυτό είναι φυσιολογικό σε μια σοβαρή διαπραγμάτευση αυτού του εύρους.

«Οι δεσμεύσεις παραμένουν σε ισχύ»

Σε ό,τι αφορά τις υφιστάμενες δεσμεύσεις, περιλαμβανομένων των οικονομικών κινήτρων που αναγνωρίζονται στους ιατρούς για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στο πλαίσιο του ΓεΣΥ, ο ΟΚΥπΥ αναφέρει ότι αυτές παραμένουν σε ισχύ. Όπως σημειώνει, οι σχετικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη σύμφωνα με το συμφωνημένο πλαίσιο και θα ολοκληρωθούν μέσα από τις προβλεπόμενες θεσμικές διαδικασίες.

Παράλληλα, ο Οργανισμός υπογραμμίζει ότι ορισμένα από τα ζητήματα που έχουν τεθεί στις διαβουλεύσεις απαιτούν αξιολόγηση πέραν της εργασιακής τους διάστασης, καθώς επηρεάζουν ευρύτερες πτυχές της λειτουργίας και της βιωσιμότητάς του. Για τον λόγο αυτό, όπως αναφέρει, εξετάζονται με προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό, νομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί ο ΟΚΥπΥ.

Στο βάθος ο υπουργός Υγείας

Η αντιπαράθεση μεταφέρεται πλέον και σε θεσμικό επίπεδο, καθώς οι συντεχνίες ζητούν την παρέμβαση του υπουργού Υγείας. Το ζητούμενο είναι κατά πόσο μπορεί να υπάρξει αποκλιμάκωση και επανεκκίνηση ουσιαστικού διαλόγου ή αν η διαφωνία θα οδηγηθεί σε περαιτέρω όξυνση, με πιθανές επιπτώσεις στην εργασιακή ειρήνη στα δημόσια νοσηλευτήρια.

Προς το παρόν, οι δύο πλευρές εμφανίζονται να εκπέμπουν διαφορετικά μηνύματα: οι συντεχνίες μιλούν για αδιέξοδο και αδιαλλαξία, ενώ ο ΟΚΥπΥ επιμένει ότι οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται και ότι οι υπηρεσίες προς τους ασθενείς παρέχονται κανονικά. Το επόμενο βήμα αναμένεται να κρίνει κατά πόσο η υπόθεση θα παραμείνει στο επίπεδο των ανακοινώσεων ή θα εξελιχθεί σε νέα εργασιακή κρίση στον χώρο της δημόσιας υγείας.