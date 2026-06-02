Συναγερμός στα κατεχόμενα για τον ιό Έμπολα: Αποφασίστηκε να στέλνουν δείγματα στην Άγκυρα - Οδηγίες για προμήθεια φαρμάκων

Μέτρα για πρόσληψη λόγω της έξαρσης των ιού Έμπολα αποφάσισε η «επιτροπή λοιμωδών νοσημάτων» του «υπουργείου υγείας», όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα.

Αποφασίστηκε μεταξύ άλλων όπως τα δείγματα που θα λαμβάνονται για διάγνωση πιθανών κρουσμάτων θα αποστέλνονται στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας της Τουρκίας ενώ δόθηκαν οδηγίες στην «διεύθυνση φαρμακευτικών προϊόντων» να ξεκινήσει πρωτοβουλίες για προμήθεια των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία του ιού.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόμα ότι, ο ιός Έμολα είναι μια σπάνια αλλά απειλητική για τη ζωή μεταδοτική ιογενής λοίμωξη που μπορεί να μεταδοθεί μέσω μολυσμένων ζωικών και ανθρώπινων σωματικών υγρών.

Η «επιτροπή» θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις δηλώσεις και αποφάσεις των διεθνών οργανισμών υγείας σχετικά με αυτό το ζήτημα και σε περίπτωση που προκύψει κατάσταση που απαιτεί πρόσθετα μέτρα, αναφέρεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ