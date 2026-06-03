Σε επαγρύπνηση η Κύπρος για τον έμπολα

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται το Υπουργείο Υγείας, παρακολουθώντας τις εξελίξεις γύρω από την έξαρση του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα, καθώς και τις οδηγίες που εκδίδουν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC). Η έξαρση αφορά το στέλεχος Bundibugyo του ιού, με τον ΠΟΥ να καταγράφει ήδη 321 επιβεβαιωμένα κρούσματα στη ΛΔ Κονγκό, 48 επιβεβαιωμένους θανάτους.

Μιλώντας στον «Π», η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, δρ Ελισάβετ Κωνσταντίνου, ανέφερε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται «σε επαγρύπνηση» και παρακολουθούν τόσο την πορεία της επιδημίας όσο και τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΠΟΥ και του ECDC. Με βάση αυτές, όπως εξήγησε, το υπουργείο προχωρεί αυτή την περίοδο στην επικαιροποίηση των σχετικών πρωτοκόλλων και των σχεδίων δράσης.

Προς το παρόν, σύμφωνα με την ίδια, δεν υπάρχει σκέψη για λήψη μέτρων σε λιμάνια και αεροδρόμια, ούτε για έκδοση ταξιδιωτικής οδηγίας προς πολίτες που προτίθενται να επισκεφθούν περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα. Η δρ Κωνσταντίνου υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και ότι οι υπηρεσίες βρίσκονται σε ετοιμότητα, εάν χρειαστεί να προχωρήσουν σε πρόσθετα μέτρα.

Σε περίπτωση ύποπτου περιστατικού στην Κύπρο, νοσοκομείο αναφοράς είναι το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου λειτουργεί μονάδα λοιμωδών νοσημάτων. Η αναφορά αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το βασικό ζητούμενο σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι μόνο η πρόληψη εισαγωγής περιστατικού, αλλά και η άμεση αναγνώριση, απομόνωση και ασφαλής διαχείρισή του, εφόσον παρουσιαστεί ύποπτο περιστατικό.

Έκτακτη συζήτηση σε επίπεδο ΕΕ

Το θέμα αναμένεται να τεθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Υγείας την Παρασκευή 5 Ιουνίου, την οποία συγκαλεί η Κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Σύμφωνα με τη δρ Κωνσταντίνου, στη σύσκεψη θα συζητηθούν όλα τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι στιγμής σε σχέση με το συγκεκριμένο στέλεχος του ιού, καθώς και οι ενέργειες που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μέχρι στιγμής, όπως σημείωσε, δεν έχουν εντοπιστεί κρούσματα στην Ευρώπη, παρά μόνο ύποπτα περιστατικά. Στόχος, πρόσθεσε η κ. Κωνσταντίνου, είναι μέσα από συντονισμένες ενέργειες, σε περίπτωση που εμφανιστούν κρούσματα σε κράτος μέλος, να αποφευχθεί η περαιτέρω εξάπλωση.

Η συζήτηση στην ΕΕ γίνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές αρχές επισημαίνουν ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει πολύ χαμηλός, χωρίς αυτό να αναιρεί την ανάγκη ετοιμότητας. Στο επίκεντρο βρίσκονται η έγκαιρη αναγνώριση ύποπτων περιστατικών, η σωστή λήψη ιστορικού ταξιδιού, η ασφαλής διαχείριση πιθανών κρουσμάτων από τα συστήματα υγείας και ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών.